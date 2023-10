se distingue par son moteur synchrone à aimant permanent efficace et le système de gestion de batterie de dernière génération, qui offre une grande autonomie, un vaste espace et une manutention sûre. Ce véhicule possède une autonomie de conduite impressionnante de 550 km, ce qui le rend idéal pour les trajets de longue distance.

L'autobus électrique de grande capacité U18

a une capacité maximale inégalée de 120 passagers. Avec une capacité de batterie allant jusqu'à 563 kWh, le U18 assure une autonomie de plus de 500 km selon l'essai normalisé sur route (SORT 2). Une solide plateforme de surveillance recueille continuellement des données sur le fonctionnement des véhicules et l'état des routes, émet des alertes rapides et les rend intelligents et sécuritaires.