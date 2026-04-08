Un appui pour le réaménagement du parc des Pionniers et la protection du lac Osisko à Rouyn-Noranda

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce son soutien à la Ville de Rouyn-Noranda pour la réfection complète du parc des Pionniers et la protection du lac Osisko. Ce projet favorisera l'accès à la nature, permettra la restauration de milieux naturels d'intérêt et contribuera à améliorer l'expérience des citoyens et des visiteurs dans ce secteur central de la ville. Un véritable legs pour la communauté qui s'inscrit dans la durabilité, alors que la Ville de Rouyn-Noranda célèbre cette année son 100e anniversaire.

Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, en compagnie du maire de Rouyn-Noranda, M. Gilles Chapadeau, et du président de la Société du 100e, M. Olivier Lacoursière. Cet investissement de 10 millions de dollars permettra de réaliser d'importants travaux de réfection visant la reconfiguration complète d'un site stratégique situé au cœur du centre-ville. Le projet prévoit la construction d'infrastructures pour l'accueil de visiteurs, des aménagements qui favoriseront le transport actif et des points d'observation pour une meilleure mise en valeur du lac Osisko.

Ce projet permettra de déminéraliser une partie du site afin de créer de nouveaux espaces verts, de réduire les ilots de chaleur et d'améliorer la biodiversité. Cette approche atténuera les effets de l'imperméabilisation des sols et favorisera une meilleure gestion des eaux pluviales, ce qui contribuera à la réduction des contaminants acheminés dans le lac Osisko.

Citations :

« La restauration des écosystèmes et le verdissement urbain sont des mesures bénéfiques pour l'environnement, notre économie, et pour aider les communautés à s'adapter aux changements climatiques. Les milieux naturels jouent mieux leur rôle lorsqu'ils sont en santé, en plus d'être des attraits touristiques importants et des leviers de développement pour nos régions. Je remercie la Ville et ses partenaires pour cette initiative de réhabilitation écologique, qui contribuera à la santé et au bien-être des citoyens de Rouyn-Noranda en leur offrant un accès à la nature! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsables des Infrastructures

« Je suis très fier que mon gouvernement appuie la réfection du parc des Pionniers et la réhabilitation du lac Osisko. Ce secteur naturel fait partie de l'identité et de l'histoire de Rouyn-Noranda. Sa réhabilitation était attendue depuis près d'une décennie par la communauté locale, qui sera enfin en mesure de se réapproprier le cœur de la ville, tout en bénéficiant de nouveaux espaces verts. De plus, l'initiative générera des retombées économiques importantes. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« La réfection du parc des Pionniers s'inscrit pleinement dans notre vision de l'aménagement des abords du lac Osisko. Pensé d'abord pour ses retombées positives sur l'environnement, ce projet deviendra également un lieu emblématique, porteur de fierté pour notre communauté. Alors que nous célébrons le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda, il témoigne de notre volonté d'honorer notre histoire tout en posant des gestes concrets pour l'avenir. Véritable joyau collectif, le lac Osisko doit être protégé avec soin; ce projet durable, pertinent et rassembleur constitue à cet égard un legs significatif pour les générations futures. »

Gilles Chapadeau, maire de Rouyn-Noranda

« L'annonce de ce financement marque l'aboutissement de plusieurs années de travail mené par la Société du 100e, en étroite collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda. Dès 2022, nous avions une conviction claire : le centenaire devait laisser un legs durable et emblématique à la communauté. Le réaménagement du parc des Pionniers donnera vie à cette vision. Il deviendra un lieu signature, une véritable carte postale de Rouyn-Noranda, ancrée dans notre histoire et tournée vers l'avenir. Je salue l'engagement du gouvernement du Québec envers ce projet structurant, porteur de fierté pour toute notre communauté et pour les générations à venir. »

Olivier Lacoursière, président de la Société du 100e de Rouyn-Noranda

Faits saillants :

Le lac Osisko et son bassin portent les traces de l'urbanisation et d'activités industrielles. La contamination qui en résulte entraine aujourd'hui une perte de biodiversité et d'habitat et un accès restreint pour la population.

Depuis 2018, un mouvement de réhabilitation et de mise en valeur du lac Osisko est porté par la communauté locale, dans lequel s'inscrit le projet de réfection du parc des Pionniers de Rouyn-Noranda. Une initiative de la Ville, qui est en accord avec ses orientations stratégiques et qui répond également aux recommandations de plusieurs études.

La subvention provient du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. Le projet est également soutenu par d'autres partenaires financiers, dont la Ville de Rouyn-Noranda. En plus de réduire les impacts des changements climatiques pour la communauté locale, d'améliorer sa qualité de vie et de contribuer à sa vitalité économique, ce projet participera à l'atteinte de plusieurs cibles du Plan nature 2030.

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Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs