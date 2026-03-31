Québec appuie l'expertise québécoise en climatologie pour accroître notre résilience climatique

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Afin d'être bien outillés pour s'adapter à l'évolution du climat sur le territoire québécois et accroître notre résilience, le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'un soutien financier à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et au Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale (Centre ESCER), pour qu'ils poursuivent la modélisation des aléas climatiques. Ces travaux permettront de mieux comprendre la façon dont les changements climatiques affectent le Québec et de guider plus efficacement les décideurs, notamment les élus municipaux, dans la planification de leurs projets d'adaptation.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui, en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Martine Biron.

Cet investissement de 1,7 million de dollars renforcera la capacité du Québec à produire des projections réalistes des aléas climatiques extrêmes (précipitations intenses, vagues de chaleur, etc.) et des analyses ciblées en milieu urbain sur les îlots de chaleur. Il contribuera également à consolider le rôle de l'UQAM et du Centre ESCER dans l'avancement des connaissances scientifiques, ainsi qu'à renforcer l'expertise et le leadership du Québec en matière de modélisation climatique.

Citations :

« Ici, comme partout ailleurs sur la planète, la recherche visant à élaborer des modèles de projections climatiques est devenue un outil indispensable pour apporter des solutions aux défis climatiques. Grâce à l'expertise de haut niveau de l'UQAM et du Centre ESCER, le Québec est déjà un leader de la modélisation climatique. Je suis très heureux que notre gouvernement poursuive son investissement pour consolider notre savoir-faire dans ce secteur de pointe. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsables des Infrastructures

« Les établissements d'enseignement supérieur et leurs centres de recherche, tels que l'UQAM et le Centre ESCER, sont des acteurs clés qui nous aident à comprendre les phénomènes complexes. Les connaissances scientifiques qu'ils mettent au jour permettent d'éclairer nos décisions et nos actions. Je suis heureuse que notre gouvernement appuie leurs travaux en modélisation climatique, un domaine essentiel pour l'avenir du Québec. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Les modèles climatiques sont aujourd'hui des outils essentiels pour simuler l'évolution du climat et prévoir les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, ainsi que leurs répercussions potentielles sur les milieux de vie et les communautés. Ils permettent de prévoir l'intensité et la fréquence des aléas, en tenant compte de la réalité climatique de chaque territoire.

L'investissement annoncé aujourd'hui découle du Plan pour une économie verte 2030. Il s'inscrit dans le plan de mise en œuvre 2025-2030, dont l'une des actions vise à améliorer les modèles climatiques au Québec. Ce soutien est rendu possible grâce au marché du carbone, dont l'ensemble des revenus sont versés dans le Fonds d'électrification et de changements climatiques.

Liens connexes :

Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures Tél. : 581 998-7583 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs