Québec soutient une initiative visant la gestion durable de nos écosystèmes

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'un soutien financier à l'Université de Sherbrooke pour assurer la coordination et le fonctionnement de Biodiversité Québec, un partenariat scientifique dont la mission est d'informer sur l'état de la biodiversité et ses changements, de réaliser des analyses et d'offrir des outils pour améliorer la prise de décision. Les données recueillies dans le cadre de ce partenariat permettent de réaliser de nouvelles avancées scientifiques afin de mieux comprendre et prévoir les effets du climat et des activités humaines sur les écosystèmes.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette.

L'investissement de 600 000 $ permettra à l'organisme d'assurer le développement et le maintien de sa plateforme scientifique en ligne. Cet outil rend accessible à l'ensemble de la population du contenu simplifié et fiable sur l'état de la biodiversité et contribue à améliorer le suivi des espèces et des milieux naturels, dans le but de mieux préserver nos écosystèmes. Il soutient également le développement d'outils facilitant l'intégration des connaissances scientifiques dans les processus décisionnels.

Citations :

« Les investissements annoncés aujourd'hui nous permettent de mieux outiller le Québec pour protéger efficacement son patrimoine naturel. Avec une meilleure compréhension de nos écosystèmes et de leur évolution, nous sommes en mesure de prendre des décisions éclairées, d'agir de manière proactive et d'assurer une gestion durable de la biodiversité québécoise. Ensemble, nous avons le pouvoir de renforcer la résilience de nos milieux naturels et de léguer un environnement plus sain aux générations futures. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« En soutenant Biodiversité Québec et l'Université de Sherbrooke, nous réaffirmons le rôle essentiel de la recherche et du savoir dans la protection de nos milieux naturels. En rendant accessibles les connaissances scientifiques utiles à la prise de décision, nous donnons à nos chercheurs, à nos institutions et à l'ensemble de la société les moyens d'agir concrètement pour préserver la biodiversité et mieux répondre aux défis environnementaux d'aujourd'hui et de demain. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je suis fière que notre gouvernement appuie cette initiative qui renforce notre capacité à mieux comprendre et protéger notre biodiversité. Je tiens à souligner l'engagement et le leadership de l'Université de Sherbrooke dans ce projet novateur. Grâce au travail concerté de tous les collaborateurs, nous faisons un pas de plus pour préserver la richesse de la nature québécoise. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En Estrie, nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l'expertise de l'Université de Sherbrooke pour mieux comprendre les enjeux liés à la biodiversité. Avec Biodiversité Québec, nous rendons la science plus accessible et nous nous donnons des outils concrets pour mieux protéger nos milieux naturels. Cet investissement, c'est une façon de soutenir la prise de décision avec des données fiables, au bénéfice de nos communautés et des générations futures. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises

Faits saillants :

L'aide financière accordée s'inscrit dans le Plan nature 2030, dans la cible qui vise à renforcer l'intégration des considérations relatives à la biodiversité et à ses multiples valeurs aux interventions de l'État.

Biodiversité Québec est issu d'un partenariat stratégique créé en 2022 entre le Ministère, l'Université de Sherbrooke et l'Université McGill.

Le portail Biodiversité Québec a été officiellement lancé en 2022, lors de la 15 e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15), qui s'est tenue à Montréal.

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15), qui s'est tenue à Montréal. À ce jour, Biodiversité Québec a recensé environ 51 millions d'observations et plus de 25 000 espèces documentées à partir de différentes sources de données.

Biodiversité Québec permet également de visualiser les données et les résultats de plus de 500 sites inventoriés dans le cadre du Réseau de suivi de la biodiversité du Québec.

Le Réseau de suivi de la biodiversité du Québec est une initiative du Ministère qui a pour objectif d'évaluer les effets des changements climatiques sur les milieux naturels et les communautés fauniques et floristiques, ainsi que la capacité de ceux-ci à s'y adapter.

Liens connexes :

Source :

Tania Michaud

Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures Tél. : 581 998-7583 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs