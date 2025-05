Un appui de 74 250 $ pour la Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette Vézina, souligne l'attribution, par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, de 74 250 $ à la Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine pour lui permettre de développer ses pratiques d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances.

Grâce à cet investissement, la Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine développera et implantera une culture d'évaluation au sein des cuisines collectives afin d'adapter ses services aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité.

Au total, 33 projets à travers le Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé l'an dernier. Une enveloppe globale de plus de 2 millions de dollars permet la réalisation de cette mesure faisant partie du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Citations

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je salue cette bonne nouvelle parce que le soutien financier apporté par notre gouvernement à la Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine lui permettra de développer son offre, tout en soutenant la population de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Cette mesure permettra à l'organisme de s'outiller davantage pour faire face aux défis qu'elle peut rencontrer. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Grâce à ce financement, Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine donne vie au projet Évaluer, évoluer et grandir ensemble. Ainsi, nous déploierons les ressources à l'implantation d'une culture d'évaluation ancrée sur les savoir-être et savoir-faire communautaires. Les outils et les compétences développés permettront à l'ensemble de notre grande famille d'être partie prenante d'un processus dynamique d'amélioration continue et d'adaptation aux besoins du moment. »

Jocelyne Landry, directrice, Cuisine collective Îles-de-la-Madeleine

Fait saillant

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Danny Lizotte, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 896-5897; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796