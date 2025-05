La Maison des Familles de Rimouski-Neigette reçoit 64 971 $ pour développer sa culture d'évaluation

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Maïté Blanchette-Vézina, souligne l'attribution, par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, de 64 971 $ à la Maison des Familles de Rimouski-Neigette pour lui permettre de développer ses pratiques d'évaluation, de formation et de diffusion des connaissances.

Grâce à cet investissement, la Maison des Familles de Rimouski-Neigette, qui accompagne toutes les familles de Rimouski-Neigette avec bienveillance et compétence afin de faciliter leur quotidien et contribuer à leur épanouissement, pourra évaluer et mettre en place un service d'intervention visant à déterminer les meilleures pratiques en matière d'accompagnement individualisé des familles.

Au total, 33 projets à travers le Québec ont été retenus à la suite d'un appel de projets lancé l'an dernier. Une enveloppe globale de plus de 2 millions de dollars permet la réalisation de cette mesure, faisant partie du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Citations

« Développer une culture d'évaluation est essentiel pour le secteur communautaire et l'action bénévole. Cela permet aux organismes d'ajuster leurs actions aux besoins en constante évolution, tout en favorisant l'émergence de nouvelles connaissances et méthodes d'intervention. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Je tiens à souligner cet investissement, parce qu'il permettra d'améliorer la qualité des services offerts aux familles de la région. C'est motivant de voir qu'après près de 30 ans d'existence, la Maison des Familles de Rimouski-Neigette a encore la volonté d'améliorer ses pratiques pour faciliter le quotidien des parents et assurer le développement du plein potentiel des enfants ainsi que leur bien-être. »

Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous sommes reconnaissants de ce soutien, qui nous permet à la fois de renforcer la culture d'évaluation de notre organisme et de mettre en place un nouveau service adapté aux besoins réels des familles. Cette subvention nous donne les moyens d'évaluer la mise en œuvre de ce service afin de garantir sa pertinence et sa qualité. Elle représente un levier concret qui sera utilisé pour bonifier notre accompagnement auprès des familles. »

Tracy Thibeault, directrice générale de la Maison des Familles de Rimouski-Neigette

Fait saillant

Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167; Danny Lizotte, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 896-5897; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796