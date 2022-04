Un appui de 2 M$ supplémentaires pour renforcer l'attractivité des emplois en tourisme et la fidélisation de la main-d'œuvre

QUÉBEC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'attribution de 2 millions de dollars au Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) afin de renforcer l'attractivité des emplois en tourisme et la fidélisation de la main-d'œuvre.

En confiant ce mandat au CQRHT, le gouvernement du Québec pose un nouveau geste pour aider l'industrie touristique à faire face aux enjeux de rareté de la main-d'œuvre et à mettre en valeur les métiers du tourisme auprès des travailleurs qualifiés. Le développement des compétences, notamment grâce à des formations adaptées aux besoins du marché du travail, ainsi que la mise en place d'outils, de services et d'une offre d'accompagnement seront au cœur des efforts du CQRHT.

Ce soutien financier est complémentaire aux 3 millions de dollars sur trois ans consentis en novembre 2020 au CQRHT pour la mise en œuvre d'actions ciblées visant à contrer les effets de la pandémie sur la main-d'œuvre en tourisme. À ce jour, les différentes initiatives mises en place par le gouvernement ont notamment permis d'atténuer le manque de main-d'œuvre, de mieux documenter la situation des travailleurs et des employeurs du secteur du tourisme, de tester différentes solutions et de réaliser des projets pilotes.

Citations :

« Dans un contexte de forte relance des activités touristiques, il est primordial que les entreprises puissent compter sur du personnel compétent et en nombre suffisant. Nos gestionnaires doivent également continuer à développer leur savoir-faire dans la gestion des ressources humaines. La collaboration de notre gouvernement avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme permettra de poursuivre le travail en ce sens. C'est le partenaire tout désigné pour mettre en œuvre des actions concrètes et efficaces qui renforceront l'attractivité des emplois en tourisme et la fidélisation de la main-d'œuvre. Le tourisme, c'est avant tout une expérience humaine, et nous avons besoin de nos travailleurs pour que le Québec touristique et ses régions continuent de rayonner. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'annonce d'aujourd'hui renforce la capacité du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme d'agir rapidement et concrètement afin d'aider l'ensemble des acteurs de l'industrie touristique à atténuer les risques et les conséquences découlant de la rareté de la main-d'œuvre. La poursuite de ce partenariat stratégique contribuera au développement de nouvelles initiatives spécifiquement adaptées aux différentes réalités sectorielles et régionales dans le but de soutenir une reprise durable et pérenne de l'activité touristique. »

Xavier Gret, président-directeur général du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme

Faits saillants :

L'aide financière s'inscrit dans la mise en œuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. Celui-ci a notamment pour objectif d'accompagner les entreprises dans les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre.

Les actions financées seront complémentaires à celles que mène le CQRTH dans le cadre de son mandat à titre de comité sectoriel de main-d'œuvre et qui sont soutenues par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Depuis 25 ans, le CQRHT travaille en collaboration avec les partenaires de l'industrie, soit le milieu associatif, les syndicats et les entreprises touristiques. Sa mission : assurer une surveillance vigilante de l'évolution de la main-d'œuvre en tourisme et favoriser la concertation de tous les partenaires afin d'arriver à des consensus qui permettront de poser des actions communes et structurantes pour relever les défis RH de l'industrie touristique.

