SECHELT, BC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Grâce à un investissement fédéral de plus de 117 millions de dollars, des travaux d'amélioration indispensables en matière de conservation sont en cours d'élaboration afin de résoudre la crise de l'eau qui s'aggrave en raison de la sécheresse sur la Sunshine Coast, en Colombie-Britannique.

Le projet, dirigé par la Nation shíshálh en partenariat avec le district régional de la Sunshine Coast (DRSC) et avec le soutien de Heidelberg Materials, consistera à moderniser la station de traitement de l'eau et à construire deux grands réservoirs d'eau afin de permettre la gestion de l'eau du bassin versant du ruisseau Chapman, qui sert actuellement à alimenter en eau environ 76 % de la population de la Sunshine Coast.

Par le passé, la Sunshine Coast a mis en place des restrictions strictes concernant l'utilisation de l'eau en raison de conditions de sécheresse extrêmes. Une fois les travaux achevés, les nouveaux réservoirs profiteront au DRSC, y compris à la Nation shíshálh, en permettant d'assurer un approvisionnement en eau plus fiable et plus durable pendant les périodes de pénurie d'eau.

Citations

« Ce projet transformateur permettra d'atténuer les pénuries d'eau annuelles auxquelles la Sunshine Coast est confrontée depuis longtemps et qui s'aggravent en raison des changements climatiques. Ce projet novateur mené par la Nation shíshálh sera construit et exploité en partenariat avec le district régional de la Sunshine Coast et permettra d'alimenter en eau plus des trois quarts des résidents de la Sunshine Coast, même en période de sécheresse. Je suis fier que le gouvernement fédéral effectue un investissement historique de 117 millions de dollars pour permettre la réalisation de ce projet essentiel. Ce modèle novateur nous permet de faire progresser la réconciliation et de collaborer dans le but de régler l'un des problèmes les plus urgents de notre communauté. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous savons que lorsque nous travaillons avec tous les ordres de gouvernement et nos partenaires, nous pouvons améliorer nos collectivités. La Nation shíshálh est ravie et fière de travailler en partenariat avec le DRSC pour faire face à la crise de l'eau en cours. Nous sommes reconnaissants envers Heidelberg Materials, le district de Sechelt et la Municipalité de Gibsons pour leur soutien et leur collaboration continus. Les changements climatiques ont des répercussions sur nos vies et nous devons nous y adapter. Grâce à ce projet, nous planifions pour les générations futures de manière novatrice et réfléchie. Nous nous adapterons aux changements climatiques en collectant l'eau de pluie pendant les tempêtes hivernales et en l'utilisant en été - nous nous améliorerons au fil du temps. Nos ancêtres nous ont enseigné à utiliser les ressources de manière durable et respectueuse, et c'est ce que nous ferons. Nous remercions les gouvernements fédéral et provincial pour leur appui considérable, qui nous permet de réaliser ce projet historique. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à bâtir ensemble un avenir meilleur. »

Lenora Joe, Ihe hiwus (cheffe) de la Nation shíshálh

« L'engagement d'un financement fédéral historique de 117 millions de dollars et le soutien de la province témoignent du travail que nous pouvons effectuer lorsque nous collaborons pour le bien commun. Ce projet sera un facteur de transformation pour le district régional de la Sunshine Coast, qui fournit de l'eau traitée à la majeure partie de la région, ainsi que pour nos partenaires de la Nation shíshálh, dont la gestion de la terre et de l'eau depuis des temps immémoriaux est reconnue et appréciée. Partout au Canada, nos collectivités sont confrontées à des défis qui continueront de nécessiter une aide fédérale et provinciale, pour que nous puissions bâtir des collectivités saines et durables pour tous, aujourd'hui et à l'avenir. Cette contribution au titre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un exemple éloquent des moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour accroître la résilience de notre collectivité face aux défis posés par les changements climatiques. »

« Grâce à cette collaboration, notre région peut enfin penser à son avenir à long terme. Pas seulement pour la prochaine année ou le prochain mandat politique, mais pour les générations à venir, en sachant que les services d'approvisionnement en eau seront plus sûrs que jamais. Ce projet n'est pas la fin d'un processus, mais plutôt le premier jalon d'un partenariat qui nous survivra tous. Au nom du DRSC, je peux dire que nous sommes enthousiastes à l'idée de saisir cette occasion, et que nous surmonterons les dernières inconnues au fur et à mesure que nous avancerons ensemble. »

Alton Toth, président du district régional de la Sunshine Coast

« Heidelberg Materials est heureuse de faire partie de cette solution collaborative pour assurer un approvisionnement en eau durable à long terme pour la Sunshine Coast. L'engagement de fonds fédéraux pour ce projet est une excellente nouvelle et nous avons hâte de continuer à travailler avec la Nation shíshálh et le district régional de la Sunshine Coast pour bâtir un avenir plus sûr en ce qui a trait à l'approvisionnement en eau. »

Oliver Patsch, président de Heidelberg Materials, région nord-ouest de l'Amérique du Nord

Faits en bref

Investir maintenant dans l'adaptation offrira d'importants avantages pour l'ensemble de l'économie plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

de bénéfices. Le gouvernement fédéral investit 117 179 667 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,75 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 105 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation et du Plan d'action sur l'adaptation du gouvernement du Canada , le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI).

, le gouvernement fédéral a lancé l'initiative de la Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures (TCLI). La Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures soutiendra le développement d'outils, de ressources et de services intégrés liés au climat pour les collectivités grâce : au Centre de soutien climatique, qui propose une aide directe pour répondre aux questions relatives aux infrastructures et au climat; à la Liste d'experts en matière de climat et d'infrastructures, qui permet d'avoir accès à des conseils d'experts pour renforcer les considérations liées au climat dans les projets d'infrastructures publiques et de logement; aux outils et ressources sur le climat largement disponibles et accessibles sur la plateforme Perspectives Climatiques.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://logement-infrastructure.canada.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Trousse sur le climat pour le logement et les infrastructures

https://logement-infrastructure.canada.ca/climate-toolkit-trousse-climat/index-fra.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Lenora Joe, Ihe hiwus (cheffe), Nation shíshálh, 604-885-2273