LONGUEUIL, QC, le 5 avril 2026 /CNW/ - Les Canadiens ont eu le privilège aujourd'hui d'assister à un évènement rare et inspirant en cette nouvelle ère de missions lunaires habitées. L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne le colonel Jeremy Hansen s'est exprimé en direct depuis le vaisseau spatial Orion.

Au cours de cette communication, le colonel Hansen a répondu aux questions de la population canadienne d'un océan à l'autre, notamment de jeunes Canadiens. Ces jeunes avaient hâte de découvrir à quoi ressemble le quotidien à bord d'Orion, cette capsule de la taille d'une fourgonnette, et d'entendre parler des vues extraordinaires de la Lune et de la Terre dans l'espace.

En invitant la population à suivre la mission au moyen de communications comme celle-ci, Jeremy Hansen et l'Agence spatiale canadienne souhaitent que les Canadiens éprouvent un sentiment de fierté nationale et qu'ils aient l'impression de faire partie de ce chapitre extraordinaire de l'histoire de l'exploration spatiale. Ceux et celles qui ont pu parler avec notre astronaute canadien en direct de l'espace ont eu l'impression de vivre cet exploit remarquable comme une expérience personnelle très inspirante.

Citations

« L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen est le premier Canadien à participer à une mission d'exploration de la Lune. C'est un moment unique de fierté nationale et, j'en suis persuadée, d'unité nationale. En cette nouvelle ère d'exploration habitée de la Lune et, un jour, de Mars, cette mission historique incitera certainement de jeunes Canadiens et Canadiennes à viser les étoiles et à devenir la nouvelle génération d'astronautes, de scientifiques, d'ingénieurs et d'explorateurs. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Les missions comme Artemis II sont un excellent moyen de tisser des liens avec les Canadiens, en particulier avec les jeunes. Elles suscitent la curiosité, stimulent l'imagination et montrent qu'un intérêt pour les sciences et la technologie peut mener à des études et à des carrières enrichissantes dans ces domaines et des disciplines connexes. En inspirant les jeunes aujourd'hui, nous aidons à créer la main-d'œuvre qualifiée de demain qui façonnera l'avenir du Canada au chapitre de l'innovation et de l'exploration spatiale. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

« Faire participer les Canadiens et les Canadiennes à ce voyage est très important pour moi. Je veux que tous les jeunes qui suivent la mission sachent qu'elle nous appartient à tous. J'espère qu'elle stimulera leur imagination, car l'avenir dans le domaine spatial est prometteur et c'est tous ensemble que nous contribuerons à son essor. »

Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

Les questions de cette vidéocommunication nationale ont été sélectionnées dans le cadre d'une collaboration spéciale entre l'Association canadienne des centres de sciences, le centre éducatif Ulnooweg et Connexions Nord ainsi que d'un concours ouvert à la population canadienne.





L'équipage survolera la Lune et passera plusieurs heures à observer et à photographier les caractéristiques géologiques. Grâce aux connaissances acquises lors de formations en géologie suivies notamment dans le nord du Labrador, les astronautes pourront décrire ce qu'ils voient afin d'aider les scientifiques à comprendre les anciens processus géologiques qui ont façonné la Lune et le Système solaire, et de soutenir les futures missions sur la Lune.





Quand le vaisseau spatial Orion sera au plus près de la Lune, elle semblera aussi grosse qu'un ballon de basketball tenu à bout de bras. Les membres d'équipage devraient voir des régions de la face cachée de la Lune qu'aucun autre astronaute n'a vues avant. Par ailleurs, ils devraient se rendre plus loin derrière la face cachée de la Lune que quiconque avant eux, le record étant celui d'Apollo 13 en 1970.





L'amerrissage de la mission est prévu pour le 10 avril dans le Pacifique au large de San Diego.

Informations supplémentaires

Artemis II : Destination Lune | Agence spatiale canadienne

Biographie de l'astronaute Jeremy Hansen

Trousse d'information - mission Artemis II | Agence spatiale canadienne

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]