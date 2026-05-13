LONGUEUIL, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Du 13 au 15 mai 2026, les membres d'équipage de la mission Artemis II seront de passage à Ottawa et à Montréal pour faire part de leurs impressions sur la mission Artemis II et de leur expérience à bord de la capsule Orion.

Lors de leur passage, les astronautes de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen et Jenni Gibbons ainsi que les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch participeront à des activités destinées au grand public, s'adresseront à des élèves, s'entretiendront avec des acteurs du secteur spatial canadien et accorderont quelques entrevues (disponibilités très limitées).

Les journalistes souhaitant assister à l'une des activités sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Mercredi 13 mai 2026



13 h 30 (HE) Activité publique au Centre national des Arts Discussion avec l'équipage sur la mission Artemis II et le programme Artemis Centre national des Arts Salle Southam 1, rue Elgin, Ottawa



18 h 45 (HE) Activité organisée par l'ASC et Espace Canada Échanges entre l'équipage et le PDG d'Espace Canada Brian Gallant en présence d'acteurs du secteur spatial canadien, de parlementaires et d'autres parties intéressées Musée canadien de l'histoire 100, rue Laurier, Gatineau



Jeudi 14 mai 2026

10 h 45 (HE) Activité au siège de l'ASC avec la ministre Mélanie Joly * Accueil de l'équipage à son arrivée suivi d'une discussion et d'une période de questions Agence spatiale canadienne Centre de conférences Marc-Garneau 6767, route de l'Aéroport, Longueuil * Retransmission en direct sur la chaine YouTube et la page Facebook de l'ASC (et sur YouTube avec son original)



Vendredi 15 mai 2026

10 h (HE) Activité de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) Discussion entre l'équipage et Isabelle Dessureault, présidente de la CCMM Place des Arts 175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]