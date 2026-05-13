Nouvelles fournies parAgence spatiale canadienne
13 mai, 2026, 08:15 ET
LONGUEUIL, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Du 13 au 15 mai 2026, les membres d'équipage de la mission Artemis II seront de passage à Ottawa et à Montréal pour faire part de leurs impressions sur la mission Artemis II et de leur expérience à bord de la capsule Orion.
Lors de leur passage, les astronautes de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Jeremy Hansen et Jenni Gibbons ainsi que les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch participeront à des activités destinées au grand public, s'adresseront à des élèves, s'entretiendront avec des acteurs du secteur spatial canadien et accorderont quelques entrevues (disponibilités très limitées).
Les journalistes souhaitant assister à l'une des activités sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.
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Mercredi 13 mai 2026
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13 h 30 (HE)
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Activité publique au Centre national des Arts
Discussion avec l'équipage sur la mission Artemis II et le programme Artemis
Centre national des Arts
Salle Southam
1, rue Elgin, Ottawa
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18 h 45 (HE)
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Activité organisée par l'ASC et Espace Canada
Échanges entre l'équipage et le PDG d'Espace Canada Brian Gallant en présence d'acteurs du secteur spatial canadien, de parlementaires et d'autres parties intéressées
Musée canadien de l'histoire
100, rue Laurier, Gatineau
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Jeudi 14 mai 2026
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10 h 45 (HE)
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Activité au siège de l'ASC avec la ministre Mélanie Joly *
Accueil de l'équipage à son arrivée suivi d'une discussion et d'une période de questions
Agence spatiale canadienne
Centre de conférences Marc-Garneau
6767, route de l'Aéroport, Longueuil
* Retransmission en direct sur la chaine YouTube et la page Facebook de l'ASC (et sur YouTube avec son original)
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Vendredi 15 mai 2026
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10 h (HE)
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Activité de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)
Discussion entre l'équipage et Isabelle Dessureault, présidente de la CCMM
Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Informations supplémentaires
- Artemis II : Destination Lune
- Trousse d'information - mission Artemis II
- Rôle du Canada dans l'exploration de la Lune
Site Web : www.asc-csa.gc.ca
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SOURCE Agence spatiale canadienne
Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]
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