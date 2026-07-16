Un appel d'offres pour l'acquisition de produits d'épicerie qui favorisera l'achat d'aliments locaux par les institutions publiques québécoises

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) a publié un appel d'offres concernant l'acquisition de produits d'épicerie qui permettra d'augmenter la proportion des achats en aliments québécois réalisés par les institutions publiques. En effet, cet appel d'offres, qui vise à conclure des contrats d'une valeur estimée à 120 M$ sur 39 mois, comprend une exigence pour les entreprises d'inclure des produits de provenance québécoise dans leurs soumissions.

Plus spécifiquement, des produits d'épicerie comme des denrées alimentaires non périssables, certains produits laitiers, des légumes et des fruits surgelés et en conserve ainsi que quelques protéines surgelées sont concernés par ce regroupement d'achats. Il est réalisé pour le compte des établissements de Santé Québec, notamment, et de certains établissements du ministère de l'Éducation des régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Mauricie, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec.

Exigences en matière d'achat québécois

Afin d'exiger qu'une part de produits québécois soit incluse à l'appel d'offres, le CAG a dû mettre de l'avant une stratégie d'acquisition innovante, lui permettant, par le biais d'un décret, de conclure des contrats à commandes selon des conditions différentes de celles applicables en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP).

Ainsi, les entreprises devront obligatoirement inclure 15 % de produits québécois sur l'ensemble des produits soumissionnés. Cette proportion est équivalente à la portion des aliments destinés à la revente dans les institutions publiques. Avec cette mesure, le CAG espère augmenter le pourcentage de produits québécois par rapport à l'appel d'offres précédent, qui s'élevait à environ 40 %.

De même, sur une base volontaire, les soumissionnaires pourront déposer une seconde offre de biens équivalents de provenance uniquement québécoise pour tous les biens soumissionnés provenant de l'extérieur du Québec. Ces biens seront rendus disponibles aux organismes publics participant au regroupement d'achats si la deuxième offre visant un produit québécois n'excède pas le prix de leur première offre dans un écart de moins de 25 %. Bien que cette mesure ne représente pas une condition obligatoire dont le non-respect mènera à une non-admissibilité ou à une non-conformité, elle vise tout de même à donner plus de possibilités aux organismes publics faisant partie du regroupement d'achats d'augmenter leurs commandes de biens d'épicerie québécois.

En complément, le CAG a inclus une stratégie d'allotissement géographique afin d'offrir la possibilité aux entreprises locales ou régionales de soumissionner.

Pour plus de détails sur cet appel d'offres, les entreprises doivent se référer au Système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO). Elles ont jusqu'au 31 août 2026 pour déposer leur soumission.

Citations

« L'achat d'aliments québécois par le milieu institutionnel est une priorité du gouvernement. La nouvelle Stratégie gouvernementale des marchés publics (SGMP) 2026-2030 vient renforcer notre capacité à mettre plus d'aliments d'ici dans nos hôpitaux, nos écoles et nos organisations publiques. Cet appel d'offres est un exemple des dispositions qui seront prises pour faciliter l'approvisionnement en aliments québécois dans les institutions publiques, afin que, d'ici 2030, 60 % des biens acquis par les organismes publics le soient auprès d'entreprises québécoises. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

« Les stratégies d'acquisition innovantes mises de l'avant par les équipes du CAG contribuent à l'atteinte des cibles visées par notre Plan stratégique 2023-2027, notamment en ce qui a trait à l'objectif d'accroître l'achat québécois dans le domaine des acquisitions gouvernementales, générant ainsi des retombées économiques dans l'ensemble des régions du Québec. »

- Luc Desbiens, président-directeur général du CAG

À propos

Le CAG a pour mission de fournir aux organismes publics les biens et les services nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables. Le CAG assure ainsi, à la population québécoise, l'accès à des produits et à des services de qualité. Depuis ses débuts il y a cinq ans, le CAG a conclu des contrats d'une valeur totale de plus de 20 G$, générant ainsi plus de 1,92 G$ d'économies gouvernementales. Ces résultats confirment une fois de plus le rôle essentiel du CAG dans l'amélioration de l'efficience gouvernementale. Pour en savoir plus, visitez le site www.quebec.ca/gouv/acquisitions.

SOURCE Centre d'acquisitions gouvernementales

Source : Direction des communications, Centre d'acquisitions gouvernementales, [email protected]