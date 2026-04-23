LES ENCANS PUBLICS DU PRINTEMPS 2026 - Plusieurs biens récupérés mis en vente à Montréal et à Québec

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) tiendra deux d'encans publics au cours du printemps, soit le mercredi 29 avril à Montréal et le mercredi 13 mai à Québec. Au total, plus de 555 lots seront mis aux enchères : automobiles, véhicules utilitaires sport (VUS), motos, camionnettes, véhicules lourds, véhicules tout-terrain (VTT), motoneiges, tracteurs, remorques, ambulances, chargeuses, niveleuse, pelles mécaniques sur chenilles et plus encore.

Les encans publics permettent au gouvernement du Québec de se départir de plusieurs biens qui ne sont plus requis par les ministères et organismes, les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux, les réseaux de l'éducation, du collégial et de l'universitaire, de même que des municipalités. Tous les citoyens et les entreprises peuvent y participer. Toutefois, pour enchérir sur les lots, les acheteurs potentiels doivent disposer d'un numéro d'acquéreur.

Nouvel horaire

Les activités de vente de biens par encan se dérouleront dorénavant selon un nouvel horaire :

Visite et inspection des lots : lundi et mardi précédant l'encan

Enchères : lundi, mardi et mercredi

Adjudication des lots : mercredi

Prise de possession des lots : jeudi, vendredi et lundi suivant l'encan

Pour plus de détails sur l'horaire des ventes virtuelles et les modalités d'inscription, il est possible de consulter la page Programmation des ventes de biens publics à l'encan sur Québec.ca.

Nouveau site à Montréal

Un nouveau site accueille les activités de vente par encan à Montréal. Situé au 3675, boulevard Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, le nouvel emplacement se situe à environ six kilomètres des anciennes installations. De leur côté, les activités entourant les encans de Québec continuent à avoir lieu au 2660, avenue Watt.

Encans publics de 2025-2026 : Des ventes qui s'élèvent à 13,4 M$

Le CAG a tenu sept encans sur ses sites de Montréal et de Québec au cours de l'exercice financier 2025-2026. Au total, 2 209 lots ont trouvé preneurs parmi les 6 866 acheteurs potentiels ayant participé à l'un ou l'autre des encans. Le montant total des ventes s'élève à 13,4 M$, avec une valeur moyenne de 6 080 $ par lot vendu.

À propos

Le CAG possède une expertise reconnue en matière de gestion et de disposition des biens excédentaires de l'État. Il a pour mission de fournir aux organismes publics les biens et les services nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables. Le CAG assure ainsi, à la population québécoise, l'accès à des produits et à des services de qualité. Depuis ses débuts il y a cinq ans, le CAG a conclu des contrats d'une valeur totale de plus de 20 G$, générant ainsi plus de 1,92 G$ d'économies gouvernementales. Ces résultats confirment une fois de plus le rôle essentiel du CAG dans l'amélioration de l'efficience gouvernementale. Pour en savoir plus, visitez le site www.quebec.ca/gouv/acquisitions.

SOURCE Centre d'acquisitions gouvernementales

Information : Direction des communications, Centre d'acquisitions gouvernementales, [email protected]