Encans publics de l'été : des ventes qui s'élèvent à près de 2,5 M$

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) a tenu des encans publics le mercredi 17 juin à Montréal et le mercredi 8 juillet à Québec. Près de 450 lots ont trouvé preneurs parmi les quelque 638 acheteurs potentiels ayant participé aux enchères. Le montant total des ventes s'élève à 2 493 680 $, avec une valeur moyenne de 5 616 $ par lot vendu. La majeure partie de ces sommes sont remises aux organismes publics utilisateurs des services du CAG afin de remplir leurs missions respectives.

Les encans permettent de mettre en vente plusieurs biens qui ne sont plus requis par les ministères et organismes, les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux, les réseaux de l'éducation, du collégial et de l'universitaire, de même que des municipalités : automobiles, véhicules utilitaires sport (VUS), motos, camionnettes, véhicules lourds, véhicules tout-terrain (VTT), motoneiges, tracteurs, remorques, chargeuses, rétrocaveuse, rétropelle, souffleuse automotrice, niveleuse, etc. En donnant une seconde vie à du matériel récupéré, le gouvernement du Québec contribue à bâtir un monde plus écoresponsable.

Le CAG possède une expertise reconnue en matière de gestion et de disposition des biens excédentaires de l'État. Il tient généralement un total de sept encans, entre les mois d'avril et de décembre, à Montréal et à Québec. Pour connaître l'horaire des ventes virtuelles et les modalités d'inscription, consultez la page Programmation des ventes de biens publics à l'encan sur Québec.ca.

À propos

Le CAG a pour mission de fournir aux organismes publics les biens et les services nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables. Le CAG assure ainsi, à la population québécoise, l'accès à des produits et à des services de qualité. Depuis ses débuts il y a cinq ans, le CAG a conclu des contrats d'une valeur totale de plus de 20 G$, générant ainsi plus de 1,92 G$ d'économies gouvernementales. Ces résultats confirment une fois de plus le rôle essentiel du CAG dans l'amélioration de l'efficience gouvernementale. Pour en savoir plus, visitez le site www.quebec.ca/gouv/acquisitions.

SOURCE Centre d'acquisitions gouvernementales

Source : Direction des communications, Centre d'acquisitions gouvernementales, [email protected]