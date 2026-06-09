LES ENCANS PUBLICS DE L'ÉTÉ 2026 - Plusieurs biens récupérés mis en vente à Montréal et à Québec

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) tiendra deux d'encans publics au cours de l'été, soit le mercredi 17 juin à Montréal et le mercredi 8 juillet à Québec. Au total, plus de 450 lots seront mis aux enchères : automobiles, véhicules utilitaires sport (VUS), motos, camionnettes, véhicules lourds, véhicules tout-terrain (VTT), motoneiges, tracteurs, remorques, chargeuses, rétrocaveuse, rétropelle, souffleuse automotrice, bouteur (bulldozer), niveleuse, et plus encore.

Le CAG tient généralement sept encans publics par année. Ces activités permettent au gouvernement du Québec de se départir de plusieurs biens qui ne sont plus requis par les ministères et organismes, les établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux, les réseaux de l'éducation, du collégial et de l'universitaire, de même que des municipalités. Tous les citoyens et toutes les entreprises peuvent y participer. Pour connaître l'horaire des ventes virtuelles et les modalités d'inscription, consultez la page Programmation des ventes de biens publics à l'encan sur Québec.ca.

Appels d'offres en continu

En plus de la vente de biens par encans, le CAG procède à la mise aux enchères de biens d'occasion de façon continue par le biais d'appels d'offres. Habituellement, ils portent sur des lots constitués de biens de même nature et qui se trouvent dans la zone géographique des ministères et organismes qui cèdent les biens. Pour recevoir les avis de mise en ligne des appels d'offres, il est possible de s'inscrire à une liste d'acquéreurs en remplissant le formulaire d'inscription à cet effet.

À propos

Le CAG possède une expertise reconnue en matière de gestion et de disposition des biens excédentaires de l'État. Il a pour mission de fournir aux organismes publics les biens et les services nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans l'objectif d'optimiser les acquisitions gouvernementales dans le respect des règles contractuelles applicables. Le CAG assure ainsi, à la population québécoise, l'accès à des produits et à des services de qualité. Depuis ses débuts il y a cinq ans, le CAG a conclu des contrats d'une valeur totale de plus de 20 G$, générant ainsi plus de 1,92 G$ d'économies gouvernementales. Ces résultats confirment une fois de plus le rôle essentiel du CAG dans l'amélioration de l'efficience gouvernementale. Pour en savoir plus, visitez le site www.quebec.ca/gouv/acquisitions.

SOURCE Centre d'acquisitions gouvernementales

Information : Direction des communications, Centre d'acquisitions gouvernementales, [email protected]