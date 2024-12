Ses derniers efforts novateurs dans le secteur des téléphones intelligents pliables ont été les plus remarquables, ce qui a permis à la marque de se classer parmi les trois premières marques du marché mondial des téléphones pliables. Selon un rapport de Counterpoint Research, au premier trimestre 2024, les livraisons de Huawei sur le marché mondial des téléphones intelligents pliables ont augmenté de 257 % en glissement annuel, et sa part de marché a atteint 35 %, détrônant Samsung en tant que leader de la production de téléphones pliables.

Un parcours d'innovation de cinq ans alimenté par la prévoyance

Le fait que Huawei ait été le premier à prédire que les écrans pliables deviendraient une tendance inévitable dans le développement futur des téléphones intelligents a peut-être aidé : il y a neuf ans déjà, Li Xiaolong (Bruce Lee), directeur technique de Huawei BG, a mentionné pour la première fois un concept de téléphone intelligent pliable en trois, qui a mis des années à se développer.

Dès 2019, Huawei a pris les devants en présentant le HUAWEI Mate X lors du Mobile World Congress 2019 à Barcelone, introduisant un tout nouveau facteur de forme dans la conception des téléphones intelligents. Cinq ans plus tard, Huawei est désormais considéré comme un acteur majeur du secteur, avec le lancement récent du HUAWEI Mate XT en Chine.

Transformer les visions en réalité

Pour être en mesure de faire des progrès considérables au cours des cinq années qui se sont écoulées entre son premier et son dernier appareil pliable, Huawei a fusionné un esprit d'entreprise énergique avec son gène de l'innovation, en adoptant une approche ciblée de ses innovations et en transformant avec soin chaque vision en une possibilité concrète.

Chaque année, l'entreprise investit plus de 10 % de ses revenus de vente en recherche et développement. L'investissement total en R&D au cours de la dernière décennie dépasse maintenant 1,11 billion CNY, ce qui signifie que plus de 100 milliards de CNY sont consacrés chaque année aux produits et à la technologie. Selon le Boston Consulting Group (BCG), Huawei est la 8e entreprise la plus innovante au monde et se classe 5e dans le tableau de bord des investissements en R&D industrielle de l'UE pour 2023.

Cette approche a clairement fonctionné avec toutes les générations d'appareils pliables de Huawei, qui ont toutes connu un grand succès : le pliage externe transparent du Mate X, le pliage interne transparent du Mate X2, le Mate X3/5 remarquablement fin, léger et puissant, et la nouvelle génération de la technologie de triple pliage du Mate XT; chaque produit a eu son point fort technique révolutionnaire.

Une stratégie axée sur les solutions : une approche axée sur l'utilisateur

Comme l'ont souligné ses porte-parole, Huawei a trouvé l'essentiel de sa motivation dans les commentaires des utilisateurs et le soutien des consommateurs.

Parmi les principales difficultés rencontrées par les consommateurs, la marque a relevé trois problèmes majeurs liés à la durabilité de l'écran pliable, à la construction et au poids de l'appareil, ainsi qu'aux plis de l'écran qui se forment au fil du temps en raison des pliages fréquents.

La résolution des problèmes courants liés à l'expérience des utilisateurs est devenue une priorité absolue. Cette philosophie centrée sur l'utilisateur a ouvert la voie à des solutions créatives pour ses appareils pliables, notamment le développement de la charnière « goutte d'eau », le système avancé de charnière de précision et l'intégration du verre Kunlun.

Dans le même temps, la marque est parvenue à maintenir la finesse et la légèreté de ses produits; le dernier modèle Mate XT a souvent été salué pour sa finesse, et il est connu pour être aussi épais que le smartphone à double pliage de Samsung.

Précurseur d'une tendance qui définit une ère

En Chine, Huawei a dévoilé cette semaine le tout nouveau Mate X6 pliable. L'enthousiasme des consommateurs chinois pour ce téléphone a également atteint son apogée après la cérémonie de la marque Mate. Au 26 novembre, les réservations sur la boutique en ligne officielle de HUAWEI avaient dépassé le million. Sur les plateformes de médias sociaux, de nombreux consommateurs ont également manifesté de fortes attentes à son égard, rappelant une fois de plus la stature de Huawei en tant que « précurseur de la technologie pliable ».

Alors que la marque s'apprête à commercialiser le HUAWEI Mate X6 à l'étranger, de nombreuses autres marques ont déjà tenté de lui emboîter le pas en proposant leurs propres versions de téléphones à triple pliage.

Non seulement cela témoigne de la vision avant-gardiste de Huawei, mais de tels progrès constituent un élément essentiel d'une industrie technologique saine qui fait largement défaut. La nouvelle technologie pliable de Huawei a déjà eu une influence positive sur un paysage des téléphones intelligents stagnant, où davantage de marques pourraient s'inspirer de la créativité et adopter une stratégie de recherche et développement axée sur l'utilisateur.

