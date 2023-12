Un aperçu de l'avenir : Guangzhou CIFF 2024 présentera les tendances de pointe en matière d'espace de bureau et commercial

GUANGZHOU, Chine, 30 décembre 2023 /CNW/ -- La 53e Foire internationale de l'ameublement de Chine, également connue sous le nom de CIFF (Guangzhou) 2024, se déroulera en deux étapes à Guangzhou en mars 2024. L'événement comprendra le volet Espace de bureau et commercial et le volet CIFM/interzum guangzhou, qui sont prévus pour la deuxième phase de la foire du 28 mars au 31 mars 2024.

Le volet Espace de bureau et commercial est la principale plateforme mondiale et la référence de l'industrie en Asie pour les environnements de bureau et les espaces commerciaux. Il est reconnu pour ses tendances en matière de conception de bureau et pour son offre de solutions de pointe. L'exposition couvre un large éventail de thèmes, notamment le bureau système, les sièges de bureau, le bureau intelligent, l'espace public commercial, le mobilier scolaire, les soins de santé et les soins aux personnes âgées, les accessoires de bureau et le mobilier en acier.

L'édition 2024 s'étendra aux zones A, B et D du Canton Fair Complex, couvrant une surface totale de plus de 240 000 mètres carrés. Avec une participation estimée à environ 1 100 entreprises, l'événement se concentre sur trois thèmes clés, à savoir un bureau sans limites, des sièges ergonomiques et un espace commercial diversifié, pour offrir des perspectives et des solutions uniques pour l'espace de travail en évolution. De plus, l'exposition mettra en vedette le Trendy Design Hall (Hall 5.2) et l'International Brand Hall (Hall 20.2), ce qui en fera une pionnière de la tendance dans l'industrie.

En tant que promotrice et chef de file du développement de haute qualité pour la fabrication de meubles, CIFM/interzum guangzhou est la plateforme d'exposition spécialisée la plus importante et la plus complète d'Asie. Elle vise à souligner l'importance de la collaboration entre les secteurs en amont et en aval pour assurer un brillant avenir à l'industrie de l'ameublement. Sous le thème « Vers l'avenir », CIFM/interzum guangzhou 2024 présentera de l'équipement de production de meubles, du matériel mobilier et des matières premières. Elle utilisera 21 pavillons du Canton Fair Complex, couvrant une superficie totale d'environ 180 000 mètres carrés. Des marques de renom d'ici et d'ailleurs participeront en présentant des technologies novatrices et des produits révolutionnaires.

CIFM/interzum guangzhou comprendra un pavillon (Hall 16.3) de l'innovation dans les matériaux et de la conception esthétique pour l'ameublement à la maison. La plateforme offrira une conception originale, des applications de matériaux novatrices et des mises à niveau fonctionnelles dans le secteur de l'ameublement résidentiel. De plus, l'événement lancera l'exposition thématique CMF Lab. Cette initiative vise à encourager la collaboration entre les fournisseurs de matériaux et les concepteurs, tout en mettant en lumière les tendances émergentes pour 2024.

Pour en savoir plus, consultez https://www.ciff-gz.com/en/ .

