GUANGZHOU, Chine, 14 mars 2025 /CNW/ - La 55e édition du China International Furniture Fair (Guangzhou) (le « salon CIFF de Guangzhou 2025 ») aura lieu au Complexe de la foire de Canton à Guangzhou en deux phases, du 18 au 21 mars et du 28 au 31 mars 2025.

Le salon CIFF de Guangzhou 2025 s'étendra sur 90 salles d'exposition, couvrant une impressionnante superficie de 850 000 mètres carrés, et accueillera plus de 4 700 marques. Il s'agit de la plus grande exposition de meubles pour la maison à l'échelle mondiale, mettant en valeur une gamme complète de produits et d'expertise spécialisée. Le salon accueillera trois grandes expositions : Le mobilier résidentiel, le mobilier de bureau et le mobilier pour les espaces commerciaux, ainsi que le CIFM/interzum Guangzhou, qui se consacre aux segments verticaux pour enrichir le contenu et stimuler l'essor de l'industrie. À noter, la participation internationale est en hausse, avec 514 marques étrangères, soit une augmentation de 25,7 % par rapport aux éditions précédentes. Pendant le salon, 12 expositions thématiques consacrées à la conception, y compris l'East Design Shown CMF Trends LAB, Green East et d'autres, seront présentées à un public international.

La section Mobilier résidentiel, du 18 au 21 mars, mettra l'accent sur les échanges internationaux et l'innovation en matière de conception. Le salon de la conception contemporaine du CIFF mettra en avant plus de 120 marques de conception du monde entier. Le pavillon international mettre en lumière de célèbres marques de mobilier d'Italie, de Singapour, des États-Unis, de Malaisie, de Turquie, et bien d'autres. Des marques de qualité du monde entier présenteront également les tendances en matière de solutions de sommeil intelligent, de sofas de haute qualité ainsi que d'espaces de vie et de salles à manger. En outre, l'exposition constituera le plus grand salon d'Asie dédié au mobilier de jardin, à la décoration intérieure et au textile pour la maison, mettant l'accent sur sa portée internationale et la diversité de ses offres.

Du 28 au 31 mars, les sections dédiées au mobilier de bureau et au mobilier pour les espaces commerciaux serviront de plateforme de référence mondiale, axée sur la conception bas carbone pour divers environnements de bureau et commerciaux. Simultanément, le CIFM/interzum Guangzhou présentera une configuration entièrement écologique comprenant les équipements de production, les accessoires de quincaillerie et les matériaux pour la fabrication de meubles, avec trois mises à niveau majeures en matière de gamme, d'anticipation et d'interprétation.

Axé sur les principaux intérêts des consommateurs tels que l'intelligence, le vieillissement et la durabilité, le salon proposera différentes activités thématiques et rapports sur les tendances visant à encourager un développement de haute qualité dans l'industrie de l'ameublement de maison tout en établissant un nouveau terrain d'action pour l'innovation industrielle et le leadership intellectuel.

De plus, des initiatives seront lancées afin d'offrir des possibilités d'affaires au moyen de services intégrés en ligne et hors ligne, de plusieurs activités de rapprochement commercial et d'une stratégie médiatique complète pour améliorer les échanges commerciaux et le rayonnement des marques.

Pour bénéficier d'un accès inégalé aux dernières innovations et tendances de l'ensemble de la chaîne industrielle, rendez-vous sur https://www.ciff-gz.com/en/visitors/pre-register pour vous inscrire en tant que visiteur.

