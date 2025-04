L'exposition du secteur des meubles a présenté des conceptions novatrices en matière d'esthétique, de technologie de sommeil intelligent et de mobilier extérieur. L'événement a mis en lumière les tendances émergentes en matière de matériaux durables et de solutions pour les maisons intelligentes, illustrant la façon dont la conception moderne s'intègre au savoir-faire artisanal traditionnel.

Axé sur la durabilité, l'exposition de mobilier de bureau et pour les espaces commerciaux a présenté des solutions avant-gardistes pour les espaces de travail, les soins de santé et les environnements éducatifs. Mettant l'accent sur l'innovation écologique, l'exposition a présenté des conceptions de bureaux à faibles émissions de carbone et des espaces commerciaux alimentés par l'IA, illustrant le virage de l'industrie vers un développement écoresponsable.

Le CIFM/interzum Guangzhou a introduit des progrès dans la fabrication intelligente, les solutions matérielles et les matériaux durables. Mettant en vedette des technologies de production de nouvelle génération, l'exposition a souligné la transition de l'industrie, passant de la production de masse au savoir-faire artisanal de haute qualité.

La conception est demeurée au cœur du salon cette année, avec une gamme complète de pavillons spécialisés. L'exposition du secteur des meubles comprenait une gamme de conceptions contemporaines, favorisant des échanges approfondis entre les concepteurs chinois et internationaux pour propulser les marques nationales sur la scène mondiale. Des espaces supplémentaires dédiés au mobilier extérieur, aux salles à manger et aux espaces de séjour, ainsi qu'aux solutions pour les bureaux ont enrichi le paysage global de l'exposition. De plus, 12 expositions thématiques sur la conception ont réuni des concepteurs, des conservateurs et des professionnels des médias pour explorer les tendances en matière de durabilité, d'innovation numérique et d'esthétique culturelle.

L'événement a également présenté une version améliorée de la cérémonie de remise des prix CD, qui récompense les pionniers de l'industrie et plaide en faveur de normes de production de haute qualité. En outre, plus de 100 forums de pointe ont réuni des concepteurs, des marques clés et des représentants des médias pour explorer la trajectoire future de l'esthétique de l'ameublement domestique.

La vie intelligente et la durabilité ont été des priorités clés, avec des solutions de maison intelligente, des innovations pour les personnes âgées et des concepts de vie à faibles émissions de carbone qui ont occupé le devant de la scène. L'exposition a également présenté des meubles et des matériaux durables fabriqués à partir de bambou, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement écologique.

Alors que le salon CIFF de Guangzhou continue de relier les marchés mondiaux, le succès de cette année souligne l'élan de l'industrie vers l'innovation, la durabilité et une croissance de grande qualité.

Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.ciff-gz.com/en/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2659007/CIFF.jpg

SOURCE China International Furniture Fair (Guangzhou)

PERSONNE-RESSOURCE : Yihang Tang, [email protected]