GUANGZHOU, Chine, 9 février 2025 /CNW/ -- La première phase de la 55e édition du China International Furniture Fair à Guangzhou (salon CIFF de Guangzhou 2025), qui met en valeur les bureaux et les espaces commerciaux, aura lieu du 28 au 31 mars 2025 au complexe de la foire de Canton à Guangzhou.

L'exposition sur les bureaux et les espaces commerciaux, dont le thème est le développement durable, présentera des solutions pionnières pour les espaces de bureau et les dernières tendances en matière de conception d'espaces commerciaux. S'étendant sur 24 salles d'exposition dans les zones A, B et D du complexe de la Foire de Canton, l'exposition couvrira une superficie impressionnante de plus de 240 000 mètres carrés et mettra en vedette plus de 1 000 exposants.

Elle comprendra la zone Environnement de bureau, où des solutions complètes seront proposées, et les dernières tendances en matière d'aménagement de bureau seront dévoilées. La zone Sièges de bureau abordera les problèmes liés à la position assise prolongée grâce à diverses innovations ergonomiques axées sur le bien-être dans les bureaux. L'espace commercial public répondra à de multiples scénarios, offrant des solutions à guichet unique pour les espaces commerciaux.

Le design et les tendances seront à l'honneur avec des expositions spéciales organisées en collaboration avec des conservateurs professionnels, des designers et des professionnels des médias. Ces expositions se concentreront sur les tendances les plus récentes en matière de design, offrant un festin visuel et une source d'inspiration pour les participants.

Le CIFM/interzum de Guangzhou se déroulera sous le thème « Moteur de nouveaux stimulants de la productivité dans l'industrie de l'ameublement résidentiel » et présentera des concepts et des technologies avancés dans la production d'ameublement en amont. Ce volet du salon se concentrera sur l'ensemble de la chaîne industrielle de production résidentielle, avec des mises à niveau continues des zones d'exposition.

La zone Machinerie mettra en lumière les tendances en matière de développement intelligent, automatisé et intégré, tandis que la zone Matériel d'ameublement présentera des concepts de technologie intelligente et des solutions matérielles complètes. La zone Matériaux d'ameublement offrira des solutions de production efficaces à guichet unique et explorera des conceptions de matériaux novatrices.

L'événement de quatre jours rassemblera également des marques nationales et internationales de premier plan, mettant en valeur les réalisations dans la chaîne de l'industrie de l'ameublement résidentiel en amont. Une série d'activités de l'industrie sera organisée pour donner un aperçu des tendances et favoriser un développement de qualité.

Le salon CIFF de Guangzhou 2025 promet de laisser un impact durable sur l'industrie, en établissant de nouvelles normes d'innovation et de durabilité dans le design et la production de mobilier. Les participants sont invités à explorer les possibilités et les perspectives offertes lors de l'événement, qui continue de façonner l'avenir de l'industrie du meuble.

