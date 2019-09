Un ancien opérateur d'approvisionnement en eau de la Nation Nakoda Carry the Kettle reçoit le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2019

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES ALGONQUINS, ON, le 10 sept. 2019 /CNW/ - Les membres et les organisations des Premières Nations dirigent les efforts pour faire en sorte que leurs communautés jouissent d'un accès à une source fiable d'eau potable propre et salubre, comme le méritent tous les Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, a souligné le travail accompli par les Premières Nations en remettant le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2019.

Le lauréat de cette année, Deon Hassler, est un ancien combattant des Premières Nations et un ancien opérateur du système d'approvisionnement en eau de sa communauté d'origine, Carry the Kettle, en Saskatchewan. Au cours des cinq dernières années, M. Hassler a transmis son savoir et son expertise à d'autres communautés des Premières Nations dans le cadre du Programme de formation itinérante du Conseil tribal de File Hills Qu'Appelle. En fait, les formateurs itinérants font partie d'une équipe d'experts compétents qui se rendent dans les communautés des Premières Nations afin de former les personnes responsables du fonctionnement, de la surveillance et de l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.



En sa qualité de formateur itinérant, M. Hassler aide également d'autres opérateurs des Premières Nations à obtenir et à conserver leur accréditation, et fournit des conseils aux chefs et aux conseillers.

Sa dernière mission consistait à promouvoir la création d'une association d'opérateurs de systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées en Saskatchewan.

Citations

« Les opérateurs de systèmes d'approvisionnement en eau jouent un rôle essentiel pour faire en sorte que les communautés des Premières Nations aient accès à une source fiable d'eau potable salubre et propre. Ils travaillent de longues heures, souvent avec peu de reconnaissance, pour surveiller l'approvisionnement en eau de leur communauté. Le travail acharné et le dévouement de gens comme M. Hassler sont indispensables pour nous aider à atteindre notre objectif de lever tous les avis à long terme concernant l'eau potable d'ici 2021. Leur travail fait partie intégrante des 87 avis qui ont été levés à ce jour et constitue un facteur clé dans les progrès réalisés concernant les 56 autres avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable qui sont en vigueur. Je souhaite remercier et offrir mes félicitations à M. Hassler d'avoir remporté le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau. »

L'honorable Seamus O'Regan C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Assurer la santé et la sécurité de l'approvisionnement en eau d'une communauté est un rôle que je prends très au sérieux, à la fois comme formateur itinérant et comme ancien opérateur d'usine de traitement d'eau. J'ai la chance d'être dans une position où je peux maintenant partager mes années d'expérience et mes connaissances pour aider à former, encadrer, guider et aider les nouveaux et futurs opérateurs et dirigeants dans l'entretien, la maintenance et le fonctionnement continus de cette infrastructure communautaire essentielle. »

Deon Hassler

Formateur itinérant et lauréat du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau de 2019

Faits en bref

En mars 2018, Services aux Autochtones Canada a créé le Prix national annuel du leadership des Premières Nations en matière d'eau afin d'honorer les personnes ou les organisations des Premières Nations qui font preuve d'un leadership et d'un dévouement exceptionnels pour faire avancer la question de l'approvisionnement en eau potable et salubre dans les communautés des Premières Nations.

Le premier Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau a été remis à M me Lorraine Crane , chef de la Nation de Slate Falls pour le leadership et le dévouement remarquables dont elle a fait preuve à l'égard de l'avancement de la situation de l'eau potable dans sa communauté.

, chef de la Nation de Slate Falls pour le leadership et le dévouement remarquables dont elle a fait preuve à l'égard de l'avancement de la situation de l'eau potable dans sa communauté. Pour être admissibles, les candidats devaient être des personnes, des membres ou des dirigeants de communautés des Premières Nations, ou des organisations ou communautés des Premières Nations.

La période de présentation des candidatures était du 1 er novembre au 19 décembre 2018. Le Comité consultatif des Premières Nations a examiné les candidatures.

novembre au 19 décembre 2018. Le Comité consultatif des Premières Nations a examiné les candidatures. Le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan , a nommé le lauréat en s'appuyant sur les conseils du Comité consultatif.

, a nommé le lauréat en s'appuyant sur les conseils du Comité consultatif. Le lauréat recevra un trophée et une œuvre d'art autochtone lors d'un événement ultérieur.

De plus, son travail sera honoré par la création de trois bourses portant son nom et visant à aider les opérateurs dans leur perfectionnement professionnel.

En 2018-2019, Services aux Autochtones Canada a investi 15,5 millions de dollars dans la formation, notamment dans le Programme de formation itinérante.

