Un ancien détachement de la Gendarmerie royale du Canada sera réaménagé en logements abordables dans la Ville du Grand Sudbury

Aujourd'hui, Paul Lefebvre, député fédéral de Sudbury, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), accompagné de Brian Bigger, maire de la Ville du Grand Sudbury, a annoncé que le gouvernement fédéral versera 566 400 $ pour l'acquisition de l'immeuble situé au 1310, rue Sparks, à Sudbury. La ville construira un petit immeuble de logements communautaires qui comptera 14 logements abordables.

Le nouvel ensemble sera construit selon les principes de la maison passive, en maximisant son efficacité énergétique afin qu'il consomme jusqu'à 90 % moins d'énergie pour le chauffage et la climatisation par rapport à des immeubles traditionnels.

L'initiative reçoit des fonds dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux (ITF), un fonds de 200 millions de dollars qui appuie la cession de terrains et d'immeubles fédéraux excédentaires pour les transformer en logements abordables. L'ITF est une initiative de la Stratégie nationale sur le logement mise en œuvre par la SCHL, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et la Société immobilière du Canada (SIC).

Citations :

« La Stratégie nationale sur le logement permet de s'assurer que les Canadiens ont accès à un plus grand nombre de logements convenables et abordables. Dans le cadre de l'Initiative des terrains fédéraux, on réaffecte d'anciens terrains publics en y construisant des logements qui répondent aux besoins de la population comme celle de Sudbury. Félicitations à tous les futurs résidents du 1310, rue Sparks. Voilà la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » ‒ L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le détachement de la GRC situé au 1310, rue Sparks a servi notre collectivité de Sudbury pendant de nombreuses années. C'est un grand jour de savoir que le site continuera de le faire en fournissant aux résidents de Sudbury plus de logements qui répondent à leurs besoins et qui sont abordables. Il faut plus de logements abordables, et notre gouvernement est fier de contribuer à leur production. » - Paul Lefebvre, député fédéral de Sudbury

« Les listes d'attente pour les logements communautaires dans le district Nickel Belt ‒ Grand Sudbury continuent d'être trop longues. Nous devons veiller à ce que les personnes à faible revenu aient accès au logement dont elles ont besoin et qu'elles méritent, car cela aura une incidence directe sur leur réussite sociale et économique. L'annonce d'aujourd'hui est un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que nos collectivités aient des logements abordables et accessibles pour tous. » - Marc G. Serré, député fédéral de Nickel Belt

« Le conseil municipal s'est engagé à accroître l'accès à des logements sûrs, accessibles et abordables pour les résidents du Grand Sudbury. Je suis fier de travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral dans le cadre de ce projet, et je continuerai de défendre l'abordabilité du logement et de travailler fort pour accroître l'offre d'habitations abordables dans le Grand Sudbury. » - Brian Bigger, maire de la Ville du Grand Sudbury

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu sur le territoire visé par le Traité Robinson-Huron et sur le territoire traditionnel des Atikameksheng Anishnawbek.





Le site de l'ancien détachement de la GRC situé au 1310, rue Sparks sera réaménagé en 14 logements abordables destinés à des locataires dont les noms figurent sur la liste d'attente pour un logement social.





Les loyers seront maintenus à au moins 50 % du loyer médian du marché dans la ville du Grand Sudbury pendant au moins 55 ans.





Selon les données de la SCHL, le loyer mensuel médian d'un appartement d'une chambre dans la ville du Grand Sudbury en octobre 2019 était de 1 000 $.





L'ensemble sera construit avec des aires communes sans obstacles et au moins 31 % des logements respecteront les critères d'accessibilité de l'Initiative des terrains fédéraux ou une conception universelle complète, 21 % des logements respectant les normes d'accessibilité.





Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.





s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.





, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.





Le plan stratégique municipal 2019-2027 de la Ville du Grand Sudbury prévoit la revitalisation et l'amélioration du parc des logements existants. L'objectif en matière de logement reflète la volonté du conseil municipal que tous les citoyens, en particulier les populations vulnérables, aient accès à des options de logement sûres, abordables, réalisables et convenables dans la Ville du Grand Sudbury. Pour consulter le plan stratégique de la Ville du Grand Sudbury, visitez le site https://www.grandsudbury.ca/hotel-de-ville/rapports-etudes-politiques-et-plans/report-pdfs/2019-2027-strategic-plan/

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Information sur le présent communiqué : Jessica Eritou, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Wilbur McLean, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 416-218-3331, [email protected]; Sacha Novack, Conseillère, Communications et mobilisation, Ville du Grand Sudbury, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca