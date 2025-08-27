MONTRÉAL, le 27 août 2025 /CNW/ - Demain, un an se sera écoulé depuis que l'ancien ministre fédéral de la Santé a relégué ZONNIC, le premier outil de sevrage tabagique approuvé par Santé Canada sous forme de sachets de nicotine, derrière les comptoirs des pharmacies. Imperial Tobacco Canada (Imperial) tire la sonnette d'alarme : l'accès simplifié a souffert, le marché illicite a explosé, les pharmaciens sont confrontés à des fardeaux administratifs supplémentaires et les fumeurs adultes qui tentent d'arrêter en paient le prix.

De nouvelles données internes publiées la semaine dernière par Imperial montrent que l'accès à ZONNIC a immédiatement chuté lorsque l'arrêté ministériel fédéral est entré en vigueur il y a un an, restreignant les sachets de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) derrière les comptoirs des pharmacies et interdisant toutes les saveurs sauf la menthe et le menthol le 28 août 2024. Cette mesure a ouvert la voie à une avalanche de sachets de nicotine facilement accessibles, illicites et non réglementés.

Le double standard est évident. Pratiquement tous les autres substituts nicotiniques commercialisés au Canada ne sont pas soumis à ces restrictions. Ces produits de remplacement de la nicotine sont proposés dans une vaste gamme de saveurs, en vente libre dans les pharmacies et aux mêmes endroits où les gens achètent leurs cigarettes.

Cette politique a également porté un coup direct à l'économie canadienne, en mettant en péril les moyens de subsistance de certains des 200 000 Canadiens qui dépendent du commerce de proximité, en réduisant une source de revenus essentielle qui aide les petites entreprises à demeurer concurrentielles. Alors que les dépanneurs et les stations d'essence ont perdu le droit de vendre ZONNIC, les pharmaciens sont désormais confrontés à de lourdes charges administratives supplémentaires. Imperial estime que près d'un million d'heures sont ainsi perdues au sein des cabinets de pharmaciens, ce qui représente des millions de dollars.

« Disposer de produits de TRN dans les pharmacies est très important, car les conseils et les recommandations des pharmaciens jouent souvent un rôle crucial dans le parcours parfois compliqué des fumeurs qui souhaitent cesser de fumer, explique Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'Imperial, mais l'accès doit être fluide pour maximiser le taux de réussite et les pharmaciens, déjà très sollicités, ne devraient pas avoir à intervenir à chaque achat de produit de TRN ».

Il en résulte que des sachets non réglementés à forte teneur en nicotine - certains contenant plus de 10 fois la limite légale de nicotine - sont aujourd'hui largement disponibles en ligne et sur le marché noir. Au cours de la dernière année seulement, on estime que 500 millions de sachets illégaux ont été vendus. Les ventes de cigarettes ont augmenté de 2,8 % au cours de cette période.

« Ce qui était censé protéger la santé publique a eu l'effet inverse, affirme Éric Gagnon. En retirant du marché le premier sachet de nicotine scientifiquement prouvé, le gouvernement a cédé le marché à des produits illégaux et non réglementés. »

ZONNIC a été approuvé par Santé Canada en juillet 2023 comme produit de santé naturel pour l'abandon du tabac et est reconnu par le Centre de toxicomanie et de santé mentale comme un outil de sevrage tabagique à action rapide pour les adultes qui fument.

Avant le décret, ZONNIC était disponible non seulement dans les pharmacies, mais aussi dans des environnements de vente au détail, les mêmes endroits où les cigarettes sont vendues, en respectant rigoureusement les règles relatives à l'emballage, à l'emplacement et à l'accès des jeunes. Sa présence sur le marché était liée à la réduction des ventes de cigarettes dans de nombreuses régions.

« Plutôt que d'aider les fumeurs à cesser de fumer, cette décision leur met des bâtons dans les roues, ajoute M. Gagnon. Il est désormais plus facile d'acheter un paquet de cigarettes ou un sachet illégal à forte dose que de se procurer un produit homologué et réglementé conçu pour vous aider à cesser de fumer. Il s'agit d'une politique de santé publique indéfendable. »

Imperial est impatiente de discuter de solutions avec la nouvelle ministre de la Santé, telles que la mise à disposition de ZONNIC au comptoir avent des pharmacies ainsi que dans les lieux où les fumeurs adultes se procurent leurs cigarettes. Cela permettrait d'alléger le fardeau des pharmaciens déjà surchargés et d'offrir un accès facile et généralisé aux fumeurs adultes tout en continuant à garantir la protection des jeunes, comme c'était le cas avec ZONNIC avant l'arrêté.

Ce n'est qu'en réexaminant la réglementation actuelle relative aux produits de thérapie de remplacement de la nicotine que le Canada pourra accélérer de manière considérable la baisse stagnante du taux de tabagisme (actuellement supérieur à 11 %) et réaliser de réels progrès vers son objectif consistant à devenir un pays sans fumée en réduisant le taux de tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035.

