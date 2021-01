OTTAWA, ON, le 25 janv. 2021 /CNW/ - Il y a un an aujourd'hui, les responsables de la santé signalaient le premier cas de COVID-19 au Canada. Depuis, plus de 700 000 cas ont été enregistrés partout au pays, dont plus de 71 000 sont actifs à ce jour.

Ces chiffres portent à réfléchir, mais le nombre de personnes qui ont perdu la vie est encore plus perturbant. Depuis le début de cette pandémie, la COVID-19 a tué 18 266 personnes au Canada. Individuellement, chaque personne morte était chère à quelqu'un. Collectivement, ces décès créent un vide inimaginable dans notre pays.

« Le virus continue à nous tester, déclare la Dre Ann Collins, présidente de l'Association médicale canadienne (AMC). En moyenne, nos hôpitaux soignent près de 4 800 patients atteints de la COVID-19 et il y a 141 décès par jour. Nous sommes au beau milieu d'une tragédie nationale. »

L'AMC -- qui représente nombre de médecins et d'apprenants en médecine assidus en première ligne de cette pandémie -- exige une réponse rapide et soutenue. Nous voulons :

Assurer la reprise de la distribution des vaccins : Nous devons assurer notre approvisionnement en vaccins et garantir un calendrier de distribution régulier. Chaque retard et chaque interruption coûtent des vies. En rétablissant le plan de distribution, nous pouvons protéger les gens à haut risque de complications, ce qui comprend les résidents des établissements de soins de longue durée et les communautés autochtones, avant de passer à une vaccination de masse.

Endiguer les cas existants : Nous devons reprendre le contrôle dans les villes et les communautés où le nombre de cas continue à monter en flèche. Il faut pour cela redoubler d'efforts en matière de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement.

Élaborer un plan pancanadien clair : Les gouvernements provinciaux et fédéral doivent collaborer et présenter un plan clair à plus long terme, au lieu de se concentrer sur des stratégies à court terme qui changent de confinement en confinement. La population canadienne sera plus en mesure de suivre les directives de santé publique et de respecter toutes les restrictions si elle comprend la voie à suivre.

« La pandémie de COVID-19 nous touche très durement en ce moment, ajoute la Dre Collins. Et malheureusement, il ne fait aucun doute que d'autres défis vont se présenter au cours des prochains mois. Cependant, le vaccin nous laisse espérer que le pays pourrait être très différent dans six mois. Si nous restons vigilants et si nous faisons une planification plus efficace, le Canada aura peut-être quelque chose à célébrer le 1er juillet. Ensemble, assurons-nous que 2021 est l'année où nous allons vaincre la COVID-19. »

