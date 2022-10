QUÉBEC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Portée par les festivités de notre 50e anniversaire qui se déploient durant l'année 2022-2023, la traditionnelle célébration de la collation des grades de l'Université TÉLUQ a repris en personne ce dimanche 9 octobre, au Palais Montcalm à Québec.

De gauche à droite : Éric Bédard, professeur au Département Sciences humaines, Lettres et Communication, Lucie Laflamme, directrice générale de l’Université TÉLUQ, Gilles Vigneault et Johanne Jean, présidente de l’Université du Québec. Photo : Stéphane Bourgeois (Groupe CNW/Université TÉLUQ) De gauche à droite : Valery Psyché, professeure au Département Éducation, Lucie Laflamme, directrice générale, Nahid Aboumansour et Johanne Jean, présidente de l’UQ. Photo : Stéphane Bourgeois (Groupe CNW/Université TÉLUQ)

La réussite de nos finissants et finissantes a été reconnue officiellement par la remise sur scène du diplôme, précédée par le défilé solennel du cortège qui a donné le coup d'envoi à cette cérémonie unique et mémorable. En plus des diplômées et diplômés présents, un doctorat honoris causa de l'Université du Québec, sous recommandation de l'Université TÉLUQ, a été décerné à monsieur Gilles Vigneault, auteur-compositeur-interprète, poète et conteur, ainsi qu'à madame Nahid Aboumansour, cofondatrice et directrice générale de l'organisme Petites-Mains.

« L'Université remet un doctorat d'honneur à Gilles Vigneault pour sa remarquable carrière de poète, de chanteur et de conteur, et la portée de son œuvre dans la société québécoise et ailleurs dans le monde. Ardent défenseur de la langue française, M. Vigneault a contribué largement à forger l'identité québécoise. Sa démarche fait écho à notre mission d'offrir un enseignement entièrement à distance en français en Amérique du Nord, un fondement de notre unicité depuis 50 ans », déclare la directrice générale, Lucie Laflamme.

L'Université a aussi reconnu officiellement le parcours extraordinaire de Mme Aboumansour qui contribue à l'insertion et au mieux-être de femmes immigrantes, notamment grâce à l'organisme Petites-mains qu'elle a cofondé en 1995. En aidant ces femmes à se construire une vie épanouissante au Québec, elle fait en sorte qu'elles aient leur place comme citoyennes participant au déploiement d'une société plus inclusive. Cet impact positif auprès des femmes est aussi recherché par notre université qui mise depuis 50 ans sur une formule d'enseignement flexible pour assurer le développement professionnel et personnel de dizaines de milliers de femmes.

Une nouvelle campagne de notoriété

Saisissant l'opportunité de réaffirmer son expertise et son leadership en formation à distance, l'Université TÉLUQ dévoile en octobre sa nouvelle campagne de notoriété sur le thème « La distance qui nous rapproche ». Les messages publicitaires diffusés dans plusieurs médias, soit des publicités télévisées, des panneaux d'autobus, des bannières Web et des articles de journaux illustrent que les études à distance à l'Université nous rapprochent de nos rêves, de nos ambitions, de notre monde. Cette distance, qui s'adapte en tout temps à l'horaire de l'apprenant ou de l'apprenante, lui permet de réaliser ses études tout en conciliant ses responsabilités professionnelles, personnelles et familiales, et de rêver d'une vie professionnelle stimulante et épanouie, de donner vie à ses ambitions.

Une section Web pour nous connaître en 50 ans d'histoire

Faites connaissance avec l'Université TÉLUQ ou redécouvrez-la dans un site Web entièrement consacré à ses 50 ans d'histoire. Vous en apprendrez davantage sur son identité et sa mission, sur ce qui compose son modèle unique de formation à distance, les moments forts de son histoire, ses enjeux et ses défis, de même que quelques faits anecdotiques sur ses pratiques de l'époque. Des témoignages vidéo d'anciennes et d'anciens seront prochainement ajoutés pour encapsuler la mémoire de notre établissement.

Pour en savoir plus : 50ans.teluq.ca

À propos de l'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, l'Université TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

