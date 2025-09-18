UMRcp - Site archéologique Cartier-Roberval - Lancement d'une plateforme numérique et d'une trousse pédagogique pour l'enseignement au secondaire

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La Commission de la capitale nationale du Québec et l'Université Laval dévoilent aujourd'hui l'une des pièces maîtresses du programme de recherche de l'Unité mixte de recherche Capitales et patrimoines (UMRcp) consacré au site archéologique Cartier-Roberval.

Le lancement d'une plateforme numérique et d'une trousse pédagogique destinée aux enseignantes et enseignants, de même qu'aux élèves du secondaire permet de rendre disponibles les résultats de plusieurs années de recherches en lien avec ce site d'une grande valeur historique, classé au Registre du patrimoine culturel du Québec.

Depuis sa découverte en 2005, ce site a fait l'objet de vastes campagnes de fouilles et d'études scientifiques. Plus de 6 000 artéfacts du 16e siècle ont été découverts lors des fouilles qui se sont déroulées de 2007 à 2010. Rappelons qu'en 2018, le gouvernement du Québec a donné le feu vert à un projet de conservation, de recherche et de mise en valeur du site et de ses vestiges. Le programme de recherche réalisé par l'UMRcp en constitue l'une des composantes.

Le site archéologique Cartier-Roberval est ouvert au public depuis juin 2022. Il comprend notamment un parcours d'interprétation en réalité augmentée et une passerelle d'observation panoramique.

Site archéologique Cartier-Roberval

Parallèlement, une section entière de l'exposition permanente Le Québec, autrement dit, qui est présentée depuis juin 2024 au Musée de la civilisation, est consacrée à ce site. Cette exposition se veut complémentaire à l'expérience de visite proposée sur le site archéologique.

Plateforme numérique accessible à toutes et tous

Conçue pour rendre accessibles les savoirs issus de près de deux décennies de recherches scientifiques, la plateforme numérique vise à diffuser les connaissances, à favoriser l'appropriation citoyenne du patrimoine et à enrichir la compréhension collective d'un épisode de notre histoire trop longtemps resté dans l'ombre.

https://www.cartier-roberval-1541.com/

La plateforme retrace les grandes lignes de l'histoire du site archéologique Cartier-Roberval, fournit des informations biographiques sur plusieurs des colons ayant participé à l'expédition et offre la possibilité de manipuler et même d'imprimer en 3D une sélection d'objets découverts lors des fouilles archéologiques.

Une ligne du temps interactive permet de découvrir l'évolution du territoire du site depuis les premières traces de la présence des Premiers Peuples jusqu'à aujourd'hui et met en relief les fouilles archéologiques qui s'y sont déroulées.

Trousse pédagogique : un contenu riche et scientifique

Pour mieux comprendre le site archéologique Cartier-Roberval et son histoire, une trousse pédagogique s'alignant avec les objectifs du programme éducatif sur l'histoire du Québec et du Canada a été conçue spécifiquement pour les élèves et les enseignantes et enseignants d'histoire du secondaire. La trousse est disponible en format Web et PDF pour téléchargement.

https://www.cartier-roberval-1541.com/explorer/trousse-pedagogique

Élaborée par une équipe de recherche pluridisciplinaire de l'Université Laval , la trousse met en lumière les parcours de Cartier et de Roberval, à travers des cartes et des chronologies détaillées ainsi que les découvertes archéologiques du site, qui permettent une reconstitution de plusieurs aspects de la colonie, dont les objets utilisés au quotidien.

« En concevant cette plateforme numérique, l'UMRcp poursuivait un double objectif. D'une part, rassembler l'ensemble des connaissances produites au sujet du site archéologique Cartier-Roberval depuis sa découverte, afin de les rendre accessibles au grand public. D'autre part, inscrire ce site au cœur d'une réflexion scientifique toujours en mouvement, en en faisant un objet de recherche et de débat. La trousse pédagogique a été pensée dans le même esprit. Elle vise, d'une part, à sensibiliser les jeunes générations au patrimoine en intégrant ce dernier aux programmes scolaires, et, d'autre part, à faire du site archéologique Cartier-Roberval un témoin du passé et un enjeu d'avenir, » expose le directeur de l'Unité mixte de recherche Capitales et patrimoines et professeur au Département des sciences historiques de l'Université Laval, Habib Saidi.

« La plateforme numérique et la trousse pédagogique sont parmi les piliers du programme de recherche réalisé par l'UMRcp et permet de rendre les résultats de cet important projet à caractère historique accessibles au grand public, » souligne le président-directeur général de la Commission de la capitale nationale du Québec, André Roy.

