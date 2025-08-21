En exclusivité à Québec au parc du Bois-de-Coulonge - La CCNQ présente un documentaire retraçant 100 ans de notre histoire racontés par Janette Bertrand

QUÉBEC, le 21 août 2025 /CNW/ - Dans le cadre des activités entourant son 30e anniversaire, la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) est fière de présenter, Le Siècle de Janette, une installation vidéo documentaire immersive évoquant 100 ans d'histoire du Québec à travers les yeux de Janette Bertrand. Cette vidéo d'environ 20 minutes sera diffusée gratuitement durant trois fins de semaine à compter du vendredi 29 août jusqu'au dimanche 14 septembre à la salle des Lieutenants-Gouverneurs du parc du Bois-de-Coulonge.

Imaginée par Martin Bundock et réalisée par Léa Clermont-Dion, cette installation visuelle poignante nous plonge dans le récit vibrant de Janette Bertrand, qui témoigne des bouleversements majeurs qu'elle a vus, vécus et influencés, et qui ont façonné le Québec. Projetée sur deux écrans géants dans une mise en scène sobre et immersive, l'œuvre touche par sa lucidité, sa tendresse et sa portée sociale.

Les représentants des médias sont invités au premier visionnement qui aura lieu le vendredi 29 août à 10h . Le siècle de Janette est produit par le Comité du centenaire, en collaboration avec Les Productions Jacques K. Primeau.

Le parc du Bois-de-Coulonge, un lieu historique et patrimonial tout désigné au cœur de la Capitale-Nationale

Présentée en grande primeur à Québec, après un succès retentissant à la Place des Arts de Montréal, l'œuvre offre une plongée sensible et lucide dans un siècle de transformations sociales, culturelles et politiques à travers le regard de Janette Bertrand, grande témoin et actrice de notre histoire collective.

Les visiteurs intéressés à visionner le documentaire pourront profiter de leur passage à la salle des lieutenant-gouverneurs pour sillonner les sentiers du parc du Bois-de-Coulonge, l'un des plus beaux espaces verts de la capitale. Le centre d'interprétation, situé à quelques pas du lieu de diffusion, met en lumière la riche histoire du parc et permet d'apprécier une impressionnante maquette du domaine et de la résidence du lieutenant-gouverneur avant sa destruction en 1966.

https://www.capitale.gouv.qc.ca/lieux/parc-du-bois-de-coulonge/

« Après une affluence exceptionnelle à la Place des Arts de Montréal, nous sommes très fiers de voir l'installation vidéo documentaire Le siècle de Janette se déplacer à Québec. Le public de la Capitale nationale pourra à son tour vivre cette expérience immersive unique en plongeant dans 100 ans de l'histoire du Québec racontés avec émotion par Janette Bertrand. », se réjouit Jacques K. Primeau, agent de Janette Bertrand et président des Productions Jacques K. Primeau.

« Nous sommes honorés d'avoir l'opportunité de rendre hommage à une femme qui a marqué notre histoire collective et de pouvoir accueillir cette production en exclusivité à Québec, dans un site exceptionnel au cœur de notre belle capitale », souligne le président-directeur général de la CCNQ, monsieur André Roy.

Horaire des représentations

La diffusion du vidéo documentaire se déroulera en continu, de 10h à 18h, durant trois fins de semaine à compter du vendredi 29 août jusqu'au dimanche 14 septembre à la salle des Lieutenants-Gouverneurs. Le stationnement du parc du Bois-de-Coulonge sera gratuit lors des jours de diffusion.

Vendredi, 29 août

Samedi, 30 août

Dimanche, 31 août

Lundi, 1 er septembre (fête du Travail)

septembre (fête du Travail) Vendredi, 5 septembre

Samedi, 6 septembre

Dimanche, 7 septembre

Vendredi, 12 septembre

Samedi, 13 septembre

Dimanche, 14 septembre

