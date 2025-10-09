Sondage Léger : promenade Samuel-De Champlain - Plus de 1,7 million de visites et un taux de satisfaction de près de 100%

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - La promenade Samuel-De Champlain a été visitée plus de 1,7 million de fois au cours de l'été, une augmentation importante de l'achalandage en comparaison avec 2024 (954 000 visites). Le nombre de visiteurs uniques a aussi bondi de manière significative, passant de 295 171 en 2024 à 507 133 pour l'été 2025.

Pour une deuxième année consécutive, le taux global de satisfaction des visiteurs approche 100%, démontrant ainsi le fort degré d'appréciation de la population envers la promenade.

Ces données ont été recueillies dans le cadre d'une étude de fréquentation menée par Léger pour la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ). Selon les données estimées par le sondeur, les visiteurs sont revenus en moyenne 3,4 fois au cours de l'été pour profiter de la promenade.

La station de la Plage et le quai des Cageux demeurent les secteurs les plus fréquentés tout au long de la promenade qui s'étend sur près de sept kilomètres entre la côte Gilmour et les ponts.

« La population de la région s'approprie la promenade Samuel-De Champlain depuis son ouverture en 2008. L'ajout de la phase 3 en 2023, et plus particulièrement de la station de la Plage, a contribué à renforcer l'engouement des citoyens envers ce lieu unique en bordure du fleuve, notamment par ses aménagements et ses installations de grande qualité, » souligne Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« La promenade est un site exceptionnel et nous y consacrons beaucoup de ressources afin que l'expérience des visiteurs demeure à un très haut niveau. Notre plus grande fierté est d'ailleurs de voir le taux de satisfaction des usagers aussi élevé », affirme le président-directeur général de la CCNQ, André Roy.

Plus de 528 000 visites au parc du Bois-de-Coulonge

Plus de 528 000 visites ont été estimées au cours de l'été 2025 au parc du Bois-de-Coulonge par quelque 189 00 visiteurs uniques. Rappelons que la CCNQ proposait des activités gratuites dans ce parc urbain historique pour souligner le 30e anniversaire de l'organisation, dont la fête champêtre du 27 juillet et la présentation du documentaire Le siècle de Janette, qui était diffusé à la salle des Lieutenants-Gouverneurs entre le 29 août au 14 septembre.

L'étude de Léger visait à mesurer l'achalandage local de la promenade Samuel-De Champlain et du parc du Bois-de-Coulonge pendant l'été 2025. Un sondage Omniweb a ainsi été réalisé à la mi-septembre auprès de 501 résidents de la région métropolitaine de Québec. La marge d'erreur est de 3,1%, 19 fois sur 20.

