La gamme de moniteurs de jeu UltraGearMC 2024 présente la technologie Pixel Sound, pour un son clair et cinématographique qui apporte une nouvelle dimension au jeu.

SÉOUL, South Korea, le 20 déc. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) s'apprête à dévoiler sa dernière gamme de moniteurs de jeu UltraGearMC OLED, conçus pour offrir des expériences de jeu supérieures. La gamme élargie comprend le très attendu moniteur de jeu 4K de 32 pouces (modèle 32GS95UE), qui offre un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un temps de réponse gris à gris (GàG) ultrarapide de 0,03 ms, ainsi que la fonction Dual-Hz et la technologie Pixel Sound de LG. L'entreprise lance également des modèles exceptionnels de 39 et de 34 pouces dotés d'un écran ultralarge incurvé : le 39GS95QE et le 34GS95QE, lauréat du prix de l'innovation CES 2024.

Le modèle révolutionnaire 32GS95UE est le premier moniteur UltraGearMC doté de la nouvelle fonction Dual-Hz, qui permet aux utilisateurs de basculer entre la résolution 4K (3 840 x 2 160) à 240 Hz et la pleine HD (1 920 x 1 080) à 480 Hz en un simple clic. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Le premier moniteur de jeu Dual-Hz à offrir la résolution 4K à 240 Hz / pleine HD à 480 Hz

Le modèle révolutionnaire 32GS95UE est le premier moniteur UltraGearMC doté de la nouvelle fonction Dual-Hz, qui permet aux utilisateurs de basculer entre la résolution 4K (3 840 x 2 160) à 240 Hz et la pleine HD (1 920 x 1 080) à 480 Hz en un simple clic. Cette innovation, qui permet de gagner du temps et qui est facilement gérée au moyen d'une touche de raccourci ou du commutateur du bouton multidirectionnel, permet aux utilisateurs d'appliquer instantanément la combinaison optimale de résolution d'écran et de taux de rafraîchissement pour le genre de jeu auquel ils jouent. Pour les jeux de tir et d'action rapide, les utilisateurs peuvent choisir la pleine HD à 480 Hz, tandis que les jeux basés sur des histoires et visuellement riches peuvent être appréciés en 4K à 240 Hz.

En plus de la fonction Dual-Hz, l'écran UltraGearMC OLED de 32 pouces possède un temps de réponse impressionnant de 0,03 ms (GtG) qui permet d'éliminer le flou de mouvement, d'améliorer la clarté et d'offrir une expérience de jeu dynamique. Associé aux couleurs et au contraste exceptionnels qui font la réputation de la technologie OLED autoéclairée de LG, ce système vous offre une expérience visuelle d'un tout autre niveau.

Le modèle 32GS95UE améliore davantage l'expérience de l'utilisateur grâce à un écran au cadre mince et à un son puissant et nuancé. La conception pratiquement sans bordure sur quatre côtés de LG offre un affichage époustouflant qui permet de rester concentré sur l'action à l'écran. Le moniteur crée un paysage sonore tridimensionnel exaltant grâce à la technologie Pixel Sound et à un système audio frontal intégré comprenant deux caissons de basses et la prise en charge de DTS Virtual:X. Les haut-parleurs sont astucieusement dissimulés derrière le panneau OLED, ce qui évite l'ajout de haut-parleurs externes et permet d'économiser de l'espace sur le bureau.

Améliorer l'immersion dans les jeux grâce à une conception innovante

Le modèle 34GS95QE de 34 pouces, lauréat du prix de l'innovation CES 2024, et son grand frère, le modèle 39GS95QE de 39 pouces, améliorent l'expérience de jeu grâce à leur écran UltraWide OLED Quad-HD (3 440 x 1 440), offrant une courbure 800R et un format d'image 21:9. Ces moniteurs panoramiques, qui renforcent l'immersion de l'utilisateur, sont également dotés du revêtement antireflet et à faible réflexion de LG, d'une conception sans bordure sur quatre côtés, et offrent un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms (GàG). La courbure 800R et le format cinématographique 21:9 des modèles 34GS95QE et 39GS95QE, associés à la technologie d'affichage OLED de LG, ajoutent une nouvelle dimension aux jeux et au visionnement de contenu.

Les derniers moniteurs de jeu UltraGearMC OLED de LG comprennent également le nouveau couvercle arrière de conception Unity Hexagonal, qui allie une conception élégante et une gestion efficace des câbles. Le socle mince en « L », lancé cette année, offre des avantages en matière d'ergonomie, de stabilité et d'économie d'espace. En plus de permettre l'ajustement de l'inclinaison, de la hauteur, de la rotation et de l'orientation, ce socle est moins encombrant que le socle en « V » de 2023, ce qui permet de libérer de l'espace et d'améliorer l'utilisation du bureau. Ce socle élégant et fonctionnel offre également une grande souplesse d'installation et contribue à l'aspect résolument futuriste des moniteurs.

Plus de modèles pour répondre aux divers besoins des joueurs

Outre le nouveau modèle de 32 pouces et les modèles incurvés de 34 et de 39 pouces, la gamme de moniteurs de jeu UltraGearMC OLED 2024 de LG comprend deux moniteurs de 45 pouces et un moniteur de 27 pouces (modèles 45GS95QE, 45GS96QB et 27GS95QE). Ces versions améliorées des moniteurs très populaires 45GR95QE et 27GR95QE viennent renforcer la famille UltraGearMC et offrent l'expérience de jeu exceptionnelle qui fait la réputation de la marque de moniteurs de jeu haut de gamme de LG. Avec des taux de rafraîchissement élevés, des temps de réponse rapides et une qualité d'image exceptionnelle, ces moniteurs répondent aux attentes des consommateurs les plus exigeants. De plus, les trois modèles sont certifiés VESA DisplayHDRMC True Black 400 offrant des écrans à haute luminosité qui produisent des noirs profonds et améliorent la profondeur et les détails dans les environnements de jeu sombres.

Très performant, le moniteur de 45 pouces 45GS96QB entraîne les utilisateurs au cœur de leurs jeux préférés. Son écran incurvé UltraWide OLED QHD (800R) et ses haut-parleurs intégrés garantissent des images et un son réalistes. Le modèle 27GS95QE est quant à lui une excellente option pour les petits espaces. Il offre un écran plat OLED de 27 pouces doté de toutes les caractéristiques techniques et fonctionnalités nécessaires pour une expérience de jeu de niveau supérieur.

« La nouvelle gamme de moniteurs de jeu UltraGearMC OLED de LG fait passer l'expérience de jeu à un niveau supérieur grâce à des technologies révolutionnaires et à une variété de tailles et de formats », a déclaré Lee Yoon-suk, vice-président et directeur de l'unité d'affaires informatique de la société de solutions d'affaires de LG Electronics. « LG s'est engagée à dominer le segment des moniteurs de jeu et à répondre aux besoins des joueurs en concevant des produits innovants qui offrent des performances visuelles et sonores très satisfaisantes. »

