Ce nouveau partenariat marque une nouvelle étape importante dans les projets de croissance d'Ultima Markets.

Cette collaboration à fort impact permettra de proposer un contenu unique inspiré du football afin de susciter l'intérêt des fans et des négociateurs de toute la région.

LONDRES, 29 août 2025 /CNW/ -- Ultima Markets, un courtier primé spécialisé dans les contrats sur différence (CFD), a annoncé son nouveau rôle de partenaire régional officiel du FC Internazionale Milano (Inter) en Asie. Cette alliance stratégique unit deux chefs de file du secteur qui partagent des valeurs universelles et vise à créer des expériences uniques, alliant la passion pour le soccer et l'autonomisation par la connaissance en négociation.

Quand la finance rencontre le football

Ultima Markets s'associe à l'Inter en tant que partenaire régional officiel en Asie

Avec un palmarès qui compte 20 titres de champion, trois trophées de l'UEFA Champions League et le triplé historique de 2010, le FC Internazionale Milano incarne un esprit gagnant fondé sur l'excellence, la discipline et la performance. Ultima Markets applique ces mêmes principes au secteur financier, en offrant aux négociateurs les outils nécessaires pour réussir grâce à une infrastructure intelligente, une connaissance approfondie des marchés et un soutien transparent. Ce partenariat illustre un engagement commun envers l'innovation et la proximité, en créant des initiatives et des expériences qui résonnent auprès d'un public mondial de plus en plus vaste.

Pilier de l'expansion internationale d'Ultima Markets, cette collaboration ne se limite pas à relier la marque à l'immense base de partisans de l'Inter, mais vise aussi à mobiliser une communauté grandissante de négociateurs, unis par leur passion pour le soccer.

Gareth Derbyshire, directeur de la stratégie chez Ultima Markets, a déclaré : « Le soccer inspire des millions de personnes par son dévouement, son esprit d'équipe et sa précision. Ce sont des valeurs que nous partageons chez Ultima Markets et qui guident notre action quotidienne pour donner plus de pouvoir aux négociateurs. Notre collaboration avec l'Inter Milan dépasse la simple visibilité de marque : elle vise à créer des liens significatifs qui rapprochent les partisans du jeu tout en leur donnant un plus grand pouvoir financier. »

Giorgio Ricci, directeur des revenus du FC Internazionale Milano, a ajouté : « Ultima Markets incarne un esprit visionnaire et ambitieux qui reflète les valeurs de l'Inter. Ce partenariat marque une étape clé dans le renforcement de notre présence en Asie, où notre club compte plus de 295 millions de partisans. Grâce à cette entente, nous pourrons engager nos fans à travers des initiatives innovantes et dynamiques. »

Des occasions pour les fans et les traders

Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, Ultima Markets offrira du contenu co-marqués, des activations numériques et des initiatives éducatives adaptées aux communautés financières et sportives en plein essor en Asie.

Suivez les médias sociaux d'Ultima Markets Facebook, X, Instagram, LinkedIn et YouTube pour rester au courant des dernières mises à jour d'Ultima Markets x Inter Milan.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets est un courtier multiactifs primé et réglementé qui offre l'accès à plus de 250 instruments de contrats sur différence (CFD) incluant les devises, les matières premières, les indices et les actions. L'entreprise a récemment reçu le prix Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025 et est devenue le premier courtier en CFD à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies.

Les contrats sur différence (CFD) sont des instruments complexes qui comportent un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de vous lancer dans la négociation

À propos de l'Inter

Fondé en 1908, le FC Internazionale Milano (Inter) est l'un des clubs de soccer les plus légendaires d'Europe, reconnu pour sa riche histoire, ses couleurs emblématiques noir et bleu ainsi que son impressionnant palmarès national et international. Avec plus de 530 millions de partisans à travers le monde et une longue tradition d'excellence, l'Inter continue de renforcer sa présence dans les principales régions du globe.

