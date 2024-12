Ultima Markets entre dans l'histoire : le premier courtier CFD à rejoindre l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies

NEW YORK, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Ultima Markets, l'un des principaux fournisseurs de services de négociation de CFD, est fier d'annoncer son adhésion à l'initiative du Pacte Mondial des Nations Unies, devenant ainsi le premier courtier en CFD à s'engager dans cette initiative d'envergure.

Jean Philippe au siège social du Pacte mondial des Nations Unies à New York

Le Pacte Mondial des Nations Unies est la plus grande initiative au monde en matière de développement durable. Elle vise à aider les entreprises à aligner leurs stratégies et leurs opérations sur les Objectifs de Développement Durable (ODD). Ultima Markets est honoré de participer activement à ce programme mondial.

Cet engagement souligne l'importance qu'accorde Ultima Markets au développement durable en harmonisant ses pratiques d'affaires avec les dix principes fondamentaux du Pacte mondial. L'objectif : promouvoir la responsabilité environnementale, l'équité sociale et une gouvernance d'entreprise solide dans tout le secteur des services financiers.

Une collaboration à l'échelle mondiale

L'adhésion au Pacte mondial marque une étape majeure dans l'engagement d'Ultima Markets pour bâtir une économie mondiale plus inclusive et plus durable. En rejoignant un réseau de plus de 25 000 entreprises réparties dans 167 pays, la société travaillera avec des leaders internationaux pour lutter contre le changement climatique, encourager l'égalité et encourager la prospérité économique.

Jean Philippe, conseiller du conseil d'administration d'Ultima Markets pour la gouvernance d'entreprise et le développement durable, a déclaré : « En rejoignant l'initiative Compact, nous contribuons à faire avancer les services financiers éthiques et à bâtir un avenir durable. Le développement durable est au cœur de notre mission.

En tant qu'acteur clé du secteur financier et technologique, nous nous engageons à aligner mettre nos opérations et nos pratiques commerciales en conformité avec les objectifs mondiaux. »

Soutenir les objectifs mondiaux

L'entreprise de technologie financière vise à promouvoir la connaissance financière et l'apprentissage pour responsabiliser les employés et les communautés, en favorisant une culture de l'éducation qui soutient l'ODD 4 : Éducation de qualité. L'accent mis sur l'ODD 9 : industrie, innovation et infrastructure reflète son engagement à exploiter des technologies innovantes qui améliorent l'accès aux services financiers.

La plateforme de négociation multi-actifs s'engage à adopter des pratiques de bureau respectueuses de l'environnement afin de réduire son impact sur l'environnement dans le cadre de l'ODD 13 : Mesures pour le climat. L'entreprise continuera à soutenir le Pacte et d'autres partenaires mondiaux pour l'ODD 17 : Partenariats des objectifs.

Ultima Markets cherche à offrir une valeur durable à ses clients par l'éducation, l'innovation, l'action climatique et les collaborations mondiales, tout en contribuant au mouvement plus large de la durabilité.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets est un courtier agréé qui donne accès à plus de 250 instruments financiers. Avec une équipe de plus de 2 000 professionnels répartis dans 15 bureaux mondiaux, nous servons des clients dans plus de 172 pays. Retrouvez-nous sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn et YouTube.

