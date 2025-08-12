EBENE CYBERCITY, Maurice, le 12 août 2025 /CNW/ -- Ultima Markets, courtier de CFD de confiance à l'échelle mondiale, a obtenu une licence de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Cette réalisation marque une étape majeure de la stratégie d'Ultima Markets visant à établir une présence réglementée au Royaume-Uni.

Ultima Markets prévoit lancer ses services au Royaume-Uni en 2026

Le Royaume-Uni est un carrefour financier mondial, avec environ 19 millions de traders actifs en 2024, un chiffre en croissance. Reconnue pour ses exigences élevées en matière de transparence et de protection des consommateurs, la FCA compte parmi les régulateurs les plus stricts et respectés de l'industrie.

« Nous sommes extrêmement fiers de franchir cette étape », a déclaré Gareth Derbyshire, porte-parole d'Ultima Markets. « Être réglementés par la FCA témoigne de notre engagement à long terme envers le Royaume-Uni et ses normes. Cela établit clairement ce que les traders britanniques peuvent attendre de nous : transparence, intégrité et expérience de négociation centrée sur leurs besoins. »

Ultima Markets prévoit d'accueillir des clients britanniques dès 2026 et lancera une offre localisée comprenant un site Web dédié, des systèmes de conformité renforcés et des fonctionnalités de plateforme alignées sur les normes de la FCA. « Nous mettons tout en œuvre pour répondre pleinement aux attentes, a ajouté M. Derbyshire. Cela va bien au-delà de cocher des cases : nos produits, notre formation et notre soutien sont pensés et conçus pour les traders du Royaume-Uni. »

Les traders britanniques auront accès à la gamme complète d'instruments CFD d'Ultima Markets -- devises, indices, matières premières et actions -- négociables sur des plateformes de premier plan, dont MetaTrader 4 (MT4). Grâce à la Trading Academy d'Ultima Markets, les traders de tous niveaux seront outillés pour atteindre leurs objectifs en développant des compétences pratiques et leur littératie financière.

Fondée en 2016, Ultima Markets est réglementée par la Financial Services Commission (FSC) de Maurice et reconnue pour son exécution rapide, sa liquidité élevée et la diversité de ses outils de négociation.

Ultima Markets est également le premier courtier en CFD à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies, intégrant des pratiques d'affaires responsables à ses opérations et faisant progresser l'éducation à la durabilité par l'entremise de l'Ultima Impact Foundation.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets est un courtier multiactifs autorisé et primé offrant l'accès à plus de 250 instruments CFD couvrant les devises, les matières premières, les indices et les actions. L'entreprise a récemment reçu le prix « Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025 » et est le premier courtier en CFD à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies.

