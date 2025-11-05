MILAN, le 6 nov. 2025 /CNW/ -- Ultima Markets a célébré son partenariat régional, pour le territoire asiatique, avec le FC Internazionale Milano (l'Inter), avec lequel elle unit ses forces au cœur de Milan. Ce qui a commencé en ligne vient de prendre vie dans le monde réel, dans lequel la passion, la performance et la raison d'être se rencontrent pour célébrer une quête commune de l'excellence.

(de gauche à droite) Jack Li, directeur commercial régional, Ultima Markets, Jean-Phiippe Mota, directeur du conseil d’administration, Ultima Markets, Christian Vieri, légende de l'Inter, et Mark Goater, directeur, Ultima Markets Christian Vieri (à gauche), légende de l'Inter, en compagnie de Jean-Philippe Mota (à droite), directeur du conseil d'administration d'Ultima Markets, au siège de l'Inter à Milan.

Organisé au siège social de l'Inter, l'événement a réuni les équipes de direction des deux marques pour une visite privée des salles « Heritage » et « Trophy », ainsi que pour la cérémonie de signature officielle, dans la salle des médias. Les célébrations ont atteint leur point culminant dans le stade San Siro, où les invités ont assisté à l'affrontement entre l'Inter et la Fiorentina, en série A.

« Le fait de se retrouver là où les légendes du soccer ont marqué l'histoire nous rappelle que l'excellence n'est jamais accidentelle. On l'obtient en faisant preuve de discipline, de vision et d'unité », a déclaré Jean-Philippe Mota, directeur du conseil d'administration d'Ultima Markets. « Ce sont les mêmes qualités qui définissent la manière dont nous servons nos négociateurs et façonnons notre marque. »

Le partenariat, annoncé le 29 août 2025, poursuit son évolution appuyée sur des valeurs communes d'intégrité, de précision et d'ambition. Il a également inspiré A Champion's Journey, la nouvelle campagne d'Ultima Markets, qui souligne la résilience et les réalisations en matière de négociation, du point de vue du sport.

La célébration de Milan survient dans la foulée d'une autre étape clé pour Ultima Markets, dont l'entité britannique Ultima Markets UK Limited a récemment reçu l'autorisation de la Financial Conduct Authority (FCA). Cette consécration souligne l'engagement de l'entreprise envers la transparence, la confiance et la crédibilité à l'échelon mondial.

De l'écran au stade, Ultima Markets et l'Inter démontrent que les véritables champions performent partout où l'ambition les mène.

À propos d'Ultima Markets

Ultima Markets est un courtier multi-actifs, primé et autorisé, qui offre un accès à plus de 250 instruments de contrats sur différence, pour les devises, les marchandises, les indices et les actions. L'entreprise a récemment reçu le prix Most Advanced Multi-Asset Trading Platform Europe 2025 et elle est le premier courtier de contrats sur différence à adhérer au Pacte mondial des Nations Unies.

Les contrats sur différence sont des instruments complexes qui comportent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement, en raison de l'effet de levier. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant de négocier.

À propos de l'Inter

Fondé en 1908, le FC Internazionale Milano (Inter) est l'un des clubs de soccer les plus légendaires d'Europe, connu pour sa riche histoire, ses emblématiques couleurs noir et bleu et ses succès tant nationaux qu'internationaux. Avec plus de 530 millions de supporters à travers le monde, ainsi qu'une longue tradition d'excellence dans le milieu du soccer, l'Inter continue de renforcer sa présence dans les régions clés du globe.

