Ula Ubani, vice-présidente, ombudsman et chef de l'éthique et du code de conduite, a été reconnue pour sa promotion de la diversité de la main-d'œuvre et de l'éthique, et pour avoir inspiré les leaders de demain. M me Ubani sera célébrée avec 105 autres personnes honorées dans diverses catégories lors du gala virtuel de remise des prix Top 100, le jeudi 25 novembre 2021.

En plus de souligner cette réalisation, BMO commandite une fois de plus le prix Entrepreneures du WXN - Entrepreneures de BMO, qui célèbre 14 femmes propriétaires d'entreprise qui font croître leur entreprise tout en naviguant dans une conjoncture difficile pendant la pandémie. Cette commandite s'inscrit dans le cadre des efforts continus de BMO pour donner aux petites entreprises, en particulier celles qui sont dirigées par des femmes, les moyens d'améliorer leurs finances.

Lancés en 2003, les prix Top 100 soulignent les réalisations exceptionnelles des dirigeantes les plus influentes du Canada ainsi que leurs organisations et réseaux. Les prix mettent à l'honneur les femmes talentueuses des secteurs privé, public et des organismes sans but lucratif, et motivent la génération actuelle et la suivante à repousser les limites du possible. Les lauréates sont sélectionnées par le Conseil canadien de la diversité du WXN.

En tant que vice-présidente, ombudsman et chef de l'éthique et du code de conduite de BMO Groupe financier, Mme Ubani occupe un rôle unique dans le secteur bancaire canadien, étant la seule chef de l'éthique nommée dans ce secteur. À la tête d'une équipe chargée de définir les attentes de la Banque en matière d'éthique à l'échelle mondiale, elle a fait sentir son influence dans toute l'organisation, en intégrant l'intégrité dans la culture et les pratiques de la Banque.

« Ula est un leader qui incarne la raison d'être de BMO, soit d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, a indiqué Mona Malone, chef des ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier. Ula a joué un rôle clé dans le positionnement de la Banque en tant que leader mondial en matière de durabilité, d'éthique et de conduite. Bien que l'impact du travail d'Ula puisse être perçu à grande échelle, il constitue le véritable fondement de notre culture : faire ce qui est bien pour nos employés, nos clients et la société dans son ensemble. »

Mme Ubani agit souvent à titre de conférencière et est régulièrement invitée à participer à des tables rondes et des conseils consultatifs du secteur. Elle est la présidente du Canadian Centre for Ethics and Corporate Policy (en anglais), un organisme de bienfaisance enregistré qui vise à promouvoir l'application de valeurs éthiques dans les organisations canadiennes. Elle est également vice-présidente du Toronto Swim Club, un club de compétition sans but lucratif pour les jeunes.

Dans le cadre du soutien continu qu'il apporte aux entreprises dirigées par des femmes, BMO offre des initiatives et des ressources consacrées au soutien des femmes entrepreneures, notamment :

Le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes étendu aux entreprises appartenant à des femmes à l'échelle de l'Amérique du Nord.

étendu aux entreprises appartenant à des femmes à l'échelle de l'Amérique du Nord. Le lancement d'une solution de 750 millions de dollars d'obligations Women in Business dont le produit est affecté aux entreprises appartenant à des femmes, telles qu'elles sont définies dans le cadre de financement durable de BMO, y compris les microentreprises et les PME.

BMOpourElles.com, un site Web de BMO consacré aux outils et aux ressources éducatives pour les femmes entrepreneures, y compris la série de balados primée 1 Audacieu(se).

Audacieu(se). L'annonce d'un financement de 1,2 million de dollars à SheEO, une société à but non lucratif qui offre un soutien financier aux entreprises dirigées par des femmes et des personnes non binaires. L'engagement financier de BMO permettra à SheEO de financer toutes les sociétés de capital de risque candidates pour 2021, qui œuvrent pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le programme des prix Top 100 du WXN comprend un sommet virtuel de deux jours sur le leadership et un gala les 24 et 25 novembre. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web du WXN (en anglais).

Vous trouverez de plus amples informations sur le programme BMOpourElles ici et sur l'engagement de BMO en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion ici.

1 Le balado Audacieu(se) de BMOpourElles a reçu un prix Platine aux Hermes Creative Awards et un prix Or aux AVA Awards.

À propos du WXN

Le Réseau des femmes exécutives (WXN), une organisation basée sur les membres, est la première et la seule organisation d'Amérique du Nord qui favorise et célèbre de manière significative l'avancement des femmes à tous les niveaux, dans tous les secteurs et de tous âges. Le WXN assure cet avancement par le biais de formations, d'événements, de mentorats, de réseautages et de programmes de récompense et de reconnaissance pour les membres et les partenaires. Le WXN exerce ses activités au Canada et aux États-Unis.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

