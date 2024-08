UCB et le Réseau universitaire de santé collaborent pour améliorer les soins offerts aux patients atteints de spondylarthrite axiale (axSpA) au Canada

TORONTO, ON, le 21 août 2024 /CNW/ - UCB, une société biopharmaceutique internationale déterminée à améliorer la vie des patients atteints de maladies graves, a le plaisir d'annoncer le lancement de FASTRAX Canada, une initiative novatrice qui vise à accélérer et à améliorer le processus diagnostique et les soins pour les patients atteints de spondylarthrite axiale (axSpA), en collaboration avec le Schroeder Arthritis Institute de l'University Health Network (UHN).

L'axSpA est un type d'arthrite inflammatoire caractérisé par la raideur et la douleur qu'elle entraîne dans la colonne vertébrale et les articulations du bas du dos. Il s'agit d'une maladie évolutive qui se manifeste habituellement par une douleur chronique au bas du dos1. Toutefois, les patients qui en sont atteints reçoivent souvent un mauvais diagnostic en raison du chevauchement de ses symptômes avec d'autres formes de maux de dos, notamment la douleur dorsale mécanique1. Il s'écoule en moyenne neuf ans avant qu'un diagnostic d'axSpA soit posé, ce qui prolonge les souffrances inutiles des patients alors que la maladie s'aggrave2,3. Ce type de retard a des conséquences sur la qualité de vie des patients et limite les bienfaits offerts par un traitement précoce4.

Au Canada, on estime que le fardeau économique des maux de dos non pris en charge s'élève à 6 à 12 milliards de dollars annuellement5. Cette situation est exacerbée par la pénurie de rhumatologues; selon des estimations récentes, leur nombre serait limité à 200 spécialistes pour l'ensemble du pays, ce qui a entraîné une envolée des temps d'attente pour les consultations6.

UCB reconnait le besoin urgent de réduire les délais diagnostiques actuels, et c'est pourquoi nous avons lancé FASTRAX Canada. Ce programme novateur vise à mettre en place et à élargir un modèle de soins intégrant des physiothérapeutes dotés d'une formation spécialisée (cliniciens de pratique avancée en soins de l'arthrite [ou ACPAC, pour Advanced Clinician Practitioner in Arthritis Care]), qui travailleront de pair avec des rhumatologues. Ce travail d'équipe contribuera à simplifier le parcours de patients, dans le but de réduire le temps écoulé avant le diagnostic pour les patients atteints d'axSpA. Par son intervention précoce, FASTRAX Canada se positionne de façon à réaliser de grands progrès vers l'amélioration des résultats pour les patients.

« Nous sommes ravis de collaborer avec l'UHN pour lancer FASTRAX Canada, dit Laura Pus, directrice de FASTRAX Canada. Grâce à cette initiative, nous souhaitons faire face à des défis importants dans le système de santé canadien, plus particulièrement dans le domaine de la rhumatologie, en mettant de l'avant une approche interdisciplinaire pour accélérer le processus de diagnostic de l'axSpA et pour améliorer les résultats pour les patients. »

La clinique de dépistage de la spondylarthrite du Schroeder Arthritis Institute, qui fait partie de l'UHN à Toronto, a mis en place des modèles novateurs axés sur la détection précoce de la maladie par des équipes interprofessionnelles intégrées. Cette approche a permis une réduction significative des délais dans le processus diagnostique de l'axSpA : dans les cas de spondylarthrite axiale non radiographique (nr-axSpA), le temps écoulé avant le diagnostic a été réduit à une moyenne de 2 ans7,8. Le programme FASTRAX se base sur les travaux de recherche réalisés jusqu'à présent par cette clinique dans le domaine de l'axSpA et des soins en rhumatologie.

« Nous avons le plaisir d'agir à titre de partenaire principal de l'initiative FASTRAX Canada, affirme le Dr Robert Inman, co-directeur du Schroeder Arthritis Institute. En mettant en place un modèle provincial de soins interdisciplinaires, nous espérons simplifier le processus diagnostique pour les patients, pour en fin de compte améliorer leur qualité de vie et pour offrir rapidement des traitements appropriés à toute la population ontarienne. »

Le programme FASTRAX Canada vise à se propager à d'autres centres en Ontario, notamment à l'Hôpital d'Ottawa et à Thunder Bay, et à interagir avec d'autres professionnels de la santé pour influencer les soins offerts et soutenir le plus de patients atteints d'axSpA possible au Canada.

À propos de FASTRAX

FASTRAX est une initiative de la société internationale UCB visant à réduire de moitié les délais diagnostiques pour les patients atteints d'axSpA du monde entier. Elle favorise la collaboration entre les professionnels de la santé et des partenaires du domaine des technologies pour concevoir des solutions adaptées qui accéléreront les processus diagnostiques, pour de meilleurs résultats pour les patients.

À propos d'UCB Canada Inc.

UCB Canada Inc. est une société biopharmaceutique se consacrant à la découverte et à la mise au point de solutions et de médicaments novateurs qui peuvent transformer la vie de personnes vivant avec de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le https://www.ucb-canada.ca/fr.

À propos d'UCB

UCB est une société biopharmaceutique internationale se consacrant à la découverte et à la mise au point de solutions et de médicaments novateurs contre de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Elle compte environ 8400 employés répartis dans près de 40 pays et s'engage à changer la vie des patients, partout dans le monde. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.ucb.com (en anglais).

À propos du Schroeder Arthritis Institute de

Le Schroeder Arthritis Institute est le plus grand centre multidisciplinaire sur l'arthrite au Canada; il intègre les aspects médicaux, chirurgicaux et scientifiques des spécialités de la main et de l'ostéoporose, de l'orthopédie et de la rhumatologie, dans le but de changer la donne à l'international pour les découvertes scientifiques, l'apprentissage et les soins donnés aux patients. Il compte plus de 350 scientifiques, cliniciens-chercheurs et membres du personnel qui travaillent ensemble pour guérir l'arthrite. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le https://www.uhn.ca/Arthritis (en anglais).

