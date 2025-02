Les recommandations favorables en matière de remboursement formulées par l'AMC et l'INESSS représentent une étape importante vers l'accès public à BIMZELX®, premier et seul traitement homologué par Santé Canada pour traiter les patients admissibles atteints de rhumatisme psoriasique évolutif ou de spondylarthrite ankylosante grâce à l'inhibition de l'IL‑17A et l'IL‑17F, deux cytokines qui jouent un rôle majeur dans l'inflammation1.

OAKVILLE, ON, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Nous avons le plaisir d'annoncer que par suite des recommandations favorables en matière de remboursement formulées par l'Agence des médicaments du Canada (AMC, anciennement Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé ou ACMTS) et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), UCB Canada Inc. a conclu avec succès le processus de négociation avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP).

L'AMC a recommandé le remboursement par les régimes publics de BIMZELX® pour le traitement des adultes atteints de rhumatisme psoriasique évolutif ou de spondylarthrite ankylosante évolutive, s'il est prescrit par un rhumatologue ou un clinicien ayant de l'expérience dans le traitement des adultes atteints de l'une ou l'autre de ces affections, sous réserve du respect de certaines autres conditions. Les recommandations ont été émises le 3 juin 2024 et le 4 juin 2024, respectivement2,3.

L'INESSS a également recommandé au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec l'ajout de BIMZELX® à la Liste des médicaments pour le traitement des adultes atteints de rhumatisme psoriasique évolutif ou de spondylarthrite ankylosante évolutive, sous réserve du respect de certaines conditions. Les recommandations ont été émises le 3 juillet 2024 et le 1er août 2024, respectivement4,5.

« Chez UCB, nous envisageons un monde où tous les patients qui en ont besoin ont accès à nos traitements, a déclaré Andrea Loewendorf, chef - Unité d'immunologie, UCB Canada. Nous sommes heureux et fiers des recommandations favorables émises autant par l'AMC que l'INESSS à l'égard de BIMZELX® pour le traitement du rhumatisme psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante. Maintenant que les négociations avec l'APP sont terminées, nous espérons que le remboursement de BIMZLEX par les régimes publics entrera en vigueur très bientôt. »

BIMZELX® est le premier et le seul médicament biologique homologué au Canada qui inhibe à la fois l'IL‑17A et l'IL‑17F. Le 23 février 2024, BIMZELX® a été homologué par Santé Canada pour le traitement des adultes atteints de rhumatisme psoriasique évolutif. Le 11 mars 2024, le traitement a également été approuvé pour le traitement des adultes atteints de spondylarthrite axiale, dont la spondylarthrite ankylosante et la spondylarthrite axiale non radiographique1.

BIMZELX® est déjà inscrit sur la liste des médicaments remboursés de la majorité des régimes d'assurance médicaments publics canadiens pour le psoriasis en plaques modéré ou sévère.

Les recommandations de l'AMC et de l'INESSS se fondent sur les résultats d'un essai clinique de phase III qui a démontré que BIMZELX® procure un avantage clinique comparativement au placebo2,3 et qui appuie la valeur thérapeutique de BIMZELX® 4,5 ainsi que son rôle à titre d'option thérapeutique innovante pour les patients atteints de rhumatisme psoriasique et de spondylarthrite ankylosante6,7,8.

« La spondylarthrite ankylosante est une maladie chronique et invalidante des articulations qui nuit à la qualité de vie des jeunes patients et à leur capacité à participer à la vie active, affirme le Dr Sam Aseer, rhumatologue, Eastern Health. Le bimekizumab est une molécule nouvelle et unique qui a le potentiel de traiter efficacement la spondylarthrite ankylosante et d'améliorer le bien-être des patients. »

« L'arthrite inflammatoire, qui comprend le rhumatisme psoriasique, entraîne de l'enflure et des douleurs articulaires si elle n'est pas traitée adéquatement. Elle cause aussi de la fatigue. Plus important encore, elle provoque des lésions articulaires qui occasionnent une douleur chronique difficile à traiter et elle entraîne aussi des déformations, explique le Dr Leo Picard, rhumatologue au Centre hospitalier universitaire Dr‑Georges-L.‑Dumont. Des études ont montré que le bimekizumab est efficace contre le rhumatisme psoriasique et le psoriasis. »

« La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire chronique et douloureuse qui nuit considérablement à la mobilité des patients, à leur capacité fonctionnelle et à leur qualité de vie, indique le Dr Proton Rahman, professeur émérite à l'Université Memorial et chef de la division de rhumatologie des Newfoundland and Labrador Health Services. L'emploi du bimekizumab constitue une percée majeure dans la prise en charge de cette maladie invalidante. »

« En tant que patient et président du conseil d'administration de l'Association canadienne de spondylarthrite, je suis ravi que BIMZELX® ait été approuvé pour le traitement du rhumatisme psoriasique et de la spondylarthrite axiale non radiographique, deux formes de spondylarthrite, affirme le Dr Élie Karam. Ironiquement, bien que je sois un médecin spécialiste de l'appareil locomoteur, plusieurs années se sont écoulées avant que je reçoive mon diagnostic. Malheureusement, ce n'est pas rare, et une personne peut devoir attendre de sept à dix ans avant que la maladie soit diagnostiquée. Ceux d'entre nous qui luttent contre la spondylarthrite axiale peuvent développer une résistance aux médicaments avec le temps, ce qui rend l'accès à de nouveaux traitements crucial. L'Association canadienne de spondylarthrite poursuivra ses efforts en vue de permettre un accès opportun et équitable aux nouveaux traitements à tous les patients, ce qui est primordial pour les personnes aux prises avec cette maladie douloureuse et invalidante. »

Le rhumatisme psoriasique

Le rhumatisme psoriasique est à la fois une maladie auto-immune et une forme d'arthrite inflammatoire. Le système immunitaire des personnes atteintes de rhumatisme psoriasique attaque les articulations de même que la peau. On estime que 0,2 % des adultes sont atteints de rhumatisme psoriasique au Canada, mais le chiffre exact est inconnu. La maladie peut se manifester à tout âge. Jusqu'à un tiers (environ 30 %) des personnes atteintes de psoriasis seront aussi atteintes de rhumatisme psoriasique au cours de leur vie9.

La spondylarthrite ankylosante

La spondylarthrite ankylosante est à la fois une maladie auto-immune et une forme d'arthrite inflammatoire qui touche la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques, qui relient le bassin à la base de la colonne vertébrale. L'inflammation associée à la spondylarthrite ankylosante fait en sorte que le système immunitaire attaque les ligaments et les tendons fixés aux vertèbres de la colonne vertébrale, provoquant une érosion que l'organisme essaie de réparer en formant du nouveau tissu osseux. Les vertèbres commencent alors à se souder, rendant la colonne vertébrale raide, rigide et douloureuse10.

La spondylarthrite ankylosante est la forme la plus courante d'un ensemble de maladies arthritiques inflammatoires appelées spondylarthropathies. La spondylarthrite ankylosante se distingue des autres formes d'arthrite inflammatoire par les articulations touchées et l'âge où la maladie se déclare11. Elle peut se manifester à n'importe quel âge, mais apparaît habituellement entre 20 et 40 ans11. Selon les estimations, jusqu'à 1 % des adultes canadiens vivraient avec la spondylarthrite ankylosante11.

Pour en savoir plus sur les recommandations, notamment les conditions du remboursement, veuillez consulter les sites Web de l'AMC et de l'INESSS.

À propos de BIMZELX® (injection de bimekizumab)

BIMZELX® (injection de bimekizumab) est indiqué pour le traitement du rhumatisme psoriasique évolutif, de la spondylarthrite ankylosante évolutive et de la spondylarthrite axiale non radiographique chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière satisfaisante aux traitements classiques ou qui ne les ont pas tolérés, et pour le traitement du psoriasis en plaques modéré ou sévère chez les adultes qui sont candidats au traitement à action générale ou à la photothérapie1. Il s'agit d'un anticorps monoclonal appartenant à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de l'interleukine (IL). Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui reconnaissent certaines autres protéines particulières présentes dans le corps humain et auxquelles ils se lient. Ce médicament exerce ses effets en réduisant l'activité de deux cytokines, l'IL-17A et l'IL-17F, dont le taux est anormalement élevé chez les personnes qui sont atteintes de maladies telles que le rhumatisme psoriasique, la spondylarthrite ankylosante et la spondylarthrite axiale non radiographique7,8,9.

À propos d'UCB Canada Inc.

Inspirée par les patients et guidée par la science, UCB Canada Inc. est une société biopharmaceutique motivée par la découverte et la mise au point de solutions et de médicaments novateurs qui peuvent transformer la vie de personnes vivant avec de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.ucb-canada.ca/fr.

À propos d'UCB

Établie à Bruxelles, en Belgique, UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique internationale motivée par la découverte et la mise au point de solutions et de médicaments novateurs qui peuvent transformer la vie de personnes vivant avec de graves maladies auto-immunes et du système nerveux central. Employant environ 8 400 personnes dans près de 40 pays, l'entreprise a généré un revenu de 5,3 milliards d'euros en 2020. UCB est cotée à la bourse Euronext Bruxelles ( UCB). Suivez-nous sur X (Twitter) : @UCB_news.

