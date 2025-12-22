Uber et Opération Nez Rouge soulignent une quatrième année de partenariat pour promouvoir des déplacements sécuritaires pendant le temps des Fêtes

MONTRÉAL, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Depuis plus de 40 ans, Opération Nez Rouge est synonyme de retour sécuritaire à la maison pendant le temps des Fêtes au Québec. Pour une quatrième année consécutive, Uber est fier de collaborer avec l'organisme, renforçant une mission commune : retirer la conduite avec facultés affaiblies de nos routes.

Un récent sondage démontre que les Québécois reconnaissent l'impact des options de transport sécuritaires : 69 % affirment que des options comme Uber contribuent à réduire la conduite avec facultés affaiblies, et 84 % des utilisateurs citent la sécurité comme l'une des principales raisons pour lesquelles ils choisissent Uber. Le dernier réveillon du Nouvel An a d'ailleurs été la soirée la plus achalandée de l'année pour Uber au Québec, preuve que la demande pour des moyens de transport fiables et responsables continue de croître.

Unis par la conviction commune que la sécurité routière n'est pas négociable, Opération Nez Rouge et Uber rappellent à tous l'importance de planifier ses déplacements avant de célébrer. Un retour à la maison en toute sécurité protège non seulement votre vie, mais aussi celle de tous les usagers de la route.

« Depuis maintenant plus de 40 ans, l'Opération Nez rouge poursuit la mission d'aider les gens à adopter des comportements responsables quand vient le temps de parler de conduite avec les facultés affaiblies. Que ce soit en contactant l'Opération Nez rouge ou en obtenant un autre service de transport par l'entremise de l'application Uber, l'important est de prévoir ses déplacements pour un retour sécuritaire à la maison », indique Marilyn Vigneault, directrice générale de l'Opération Nez rouge.

« Le temps des Fêtes est une période de célébration, une occasion de partager des moments précieux avec les personnes qui nous sont chères. Cela dit, il est essentiel de planifier un retour à la maison sécuritaire. Au Québec, nous avons la chance de pouvoir compter sur Opération Nez Rouge, et chez Uber, nous sommes fiers de collaborer avec eux et de contribuer à promouvoir la sécurité sur nos routes », a déclaré Jonathan Hamel, directeur des affaires publiques d'Uber au Québec.

Du 24 au 31 décembre, Uber égalera la valeur totale des pourboires versés par les utilisateurs aux chauffeurs et fera don de ce même montant -- jusqu'à concurrence de 25 000 $ -- à Opération Nez Rouge.

SOURCE Uber Canada Inc.

Les représentants des médias sont priés de s'adresser à: Jonathan Hamel, [email protected]