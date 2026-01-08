Les Canadiens de Montréal et Uber Canada s'unissent pour faire vibrer l'expérience des partisans, sur la glace comme à la maison

MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Les Canadiens de Montréal et Uber Canada sont fiers d'annoncer un partenariat stratégique visant à bonifier l'expérience des partisans, tant au Centre Bell qu'à la maison, tout en mettant de l'avant des options de transport sécuritaire et en valorisant les restaurants du grand Montréal.

Dans le cadre de cette entente, Uber devient le partenaire officiel de covoiturage urbain et de plateforme de livraison de restaurants des Canadiens de Montréal. Ce partenariat permettra aux partisans de profiter de solutions simples, pratiques et sûres pour se déplacer afin d'assister aux matchs au Centre Bell, de se rassembler pour encourager l'équipe ou de rentrer à la maison après les rencontres.

Les partisans qui choisiront de regarder les matchs à domicile pourront également bénéficier d'offres promotionnelles sur Uber Eats, notamment des rabais offerts dans les 60 minutes précédant la mise au jeu, leur permettant de commander facilement auprès de restaurants locaux et de profiter pleinement de l'expérience du match.

L'entente prévoit par ailleurs une présence intégrée de la marque Uber au Centre Bell, incluant des affichages sur les tableaux d'affichage, des activations numériques sur les plateformes des Canadiens de Montréal.

«Nous sommes très fiers de ce partenariat avec Uber, qui nous permet de bonifier concrètement l'expérience de nos partisans, autant au Centre Bell qu'à la maison », a affirmé Luigi Carola, Vice-président principal, partenariats corporatifs des Canadiens de Montréal.

« Nous sommes ravis de nous associer aux Canadiens de Montréal, une organisation emblématique profondément enracinée dans sa communauté. Ensemble, nous souhaitons contribuer à faciliter les déplacements des partisans, tout en leur permettant de profiter pleinement de l'expérience du match, que ce soit au Centre Bell ou à la maison, notamment grâce à la livraison de repas de restaurants locaux par l'entremise d'Uber Eats», a déclaré Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour le Québec chez Uber Canada.

Les partisans pourront découvrir les premières intégrations de la marque Uber lors du match du 12 janvier au Centre Bell, alors que les Canadiens accueilleront les Canucks de Vancouver.

SOURCE Uber Canada Inc.

Les représentants des médias sont priés de s'adresser à: Jonathan Hamel, [email protected]