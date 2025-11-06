Les enseignes de Loblaw, dont Maxi ®, Provigo® et Pharmaprix® arrivent sur l'application Uber Eats

TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Uber Technologies, Inc. (NYSE : UBER) et Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à intégrer les enseignes de Loblaws à l'application Uber Eats. Les Canadiens peuvent désormais magasiner dans certains magasins des bannières Loblaw directement via Uber Eats, et l'ensemble des emplacements participants sera disponible à l'échelle nationale d'ici le 12 novembre.

Au lancement, les consommateurs pourront faire leurs achats dans plusieurs enseignes populaires de Loblaw, notamment Real Canadian Superstore®, No Frills®, Maxi®, Your Independent Grocer®, Real Atlantic Superstore®, Loblaws®, Zehrs®, Fortinos®, Provigo®, valu-mart®, les magasins à Terre-Neuve-et-Labrador et Shoppers Drug Mart®/Pharmaprix®.

« Uber Eats offre aux Canadiens davantage d'options d'épicerie et leur simplifie la vie en leur permettant de se faire livrer tout ce dont ils ont besoin -- qu'il s'agisse d'ingrédients de dernière minute pour le souper, l'épicerie pour la semaine ou de produits de santé et de bien-être essentiels », a déclaré Klaas Knieriem, Chef du commerce de détail pour Uber Eats au Canada. « L'arrivée de Loblaw et de ses bannières sur la plateforme Uber Eats nous permet d'élargir notre offre et d'offrir aux Canadiens plus de commodité et un meilleur accès aux marques qu'ils connaissent et en lesquelles ils ont confiance. »

« Les Canadiens recherchent des façons simples et flexibles de magasiner pour les produits dont ils ont le plus besoin, et nous continuons d'améliorer notre offre pour répondre à leurs attentes », a affirmé Lauren Steinberg, chef du numérique chez Les Compagnies Loblaw Limitée. « En intégrant nos produits d'épicerie, de beauté et de santé à la place de marché d'Uber Eats, nous facilitons l'accès à des produits de qualité provenant de marques de confiance, livrés directement à leur porte. »

Comment ça fonctionne

Ouvrez l'application Uber Eats et sélectionnez la catégorie « Épicerie » ou « Santé » Recherchez votre enseigne Loblaw préférée Ajoutez des articles à votre panier, sélectionnez l'heure de livraison et passez votre commande Suivez votre livraison en temps réel

Pour célébrer ce lancement, Uber Eats et les enseignes de Loblaw offrent diverses promotions à l'ensemble des utilisateurs de l'application, avec des offres spéciales pour les membres de l'abonnement Uber One et les nouveaux utilisateurs. Consultez l'application Uber Eats pour découvrir les promotions offertes dans les magasins participants ainsi que les modalités applicables.

À propos d'Uber

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Fondée en 2010 pour résoudre un problème simple -- comment obtenir une course en appuyant sur un bouton --, Uber a depuis réalisé plus de 64 milliards de courses et continue de développer des produits qui rapprochent les gens des endroits où ils veulent être. En transformant la façon dont les personnes, les aliments et les objets se déplacent dans les villes, Uber est une plateforme qui ouvre de nouvelles possibilités dans le monde.

À propos des Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus grand détaillant du pays. L'entreprise offre aux Canadiens des services d'épicerie, de pharmacie et de santé, ainsi que des produits de beauté, des vêtements, des articles de maison, des services financiers et des produits et services sans fil.

Avec plus de 2 800 emplacements, Loblaws, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires affiliés emploient plus de 220 000 employés à temps plein et à temps partiel, ce qui en fait l'un des plus grands employeurs du secteur privé au Canada.

La raison d'être de Loblaws -- Vivre bien, vivre pleinement® -- place au premier plan les besoins et le bien-être des Canadiens, qui effectuent chaque année plus d'un milliard de transactions dans ses magasins. Loblaw est bien positionnée pour répondre à ces besoins de multiples façons :

des emplacements pratiques;

plus de 1 100 épiceries couvrant tout le spectre, du magasin à rabais à la boutique spécialisée;

des pharmacies à service complet dans près de 1 400 magasins Shoppers Drug Mart® et Pharmaprix®, ainsi que dans près de 500 épiceries;

les services PC Financial®;

les vêtements et articles familiaux Joe Fresh®;

et quatre des principales marques de consommation au Canada : Life Brand®, Farmer's Market™, sans nom® et Le Choix du Président®.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de Loblaw àwww.loblaw.ca et son profil d'émetteur surwww.sedarplus.ca.

SOURCE Uber Canada Inc.

Contact medias: Jonathan Hamel, [email protected]