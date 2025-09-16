Les titulaires de carte TD admissibles peuvent obtenir jusqu'à 6 mois d'abonnement gratuit à Uber One

TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Uber et La Banque Toronto-Dominion (TD) ont élargi leur partenariat de fidélisation afin d'offrir à la clientèle de la TD une valeur accrue sur les courses, la livraison de repas, et plus encore. À partir d'aujourd'hui, les titulaires de carte TD admissibles peuvent obtenir jusqu'à six mois d'abonnement gratuit à l'abonnement Uber One et de rabais exclusifs en continu.

Voici l'offre aux clients admissibles de la TD :

Un abonnement Uber One gratuit de 6 mois avec une de ces cartes TD : Visa Infinite * TD MD Aéroplan MD , Visa Infinite Privilège* TD MD Aéroplan MD , Visa* Affaires TD MD Aéroplan MD , Visa Infinite * TD Classe ultime Voyages MC , Visa * TD Voyages Affaires, Visa Infinite * TD Remises et Visa * TD Remises Affaires

avec une de ces cartes TD : Un abonnement Uber One gratuit de 3 mois avec une de ces cartes TD : Visa* Platine TD MD Aéroplan MD , Visa * TD Remises, Visa * TD Platine Voyages et Visa * TD Remises

avec une de ces cartes TD : 20 % de rabais sur l'abonnement mensuel à Uber One, sous réserve de certaines modalités durant le partenariat entre Uber et la TD, après la période de gratuité ou à titre d'abonné actuel à Uber One, si le paiement est effectué avec une de ces cartes TD admissibles : Visa Infinite * TD MD Aéroplan MD , Visa Infinite Privilège * TD MD Aéroplan MD , Visa * Affaires TD MD Aéroplan MD , Visa Infinite * TD Classe ultime Voyages MC , Visa * TD Voyages Affaires, Visa Infinite * TD Remises et Visa * TD Remises Affaires

sous réserve de certaines modalités durant le partenariat entre Uber et la TD, après la période de gratuité ou à titre d'abonné actuel à Uber One, si le paiement est effectué avec une de ces cartes TD admissibles :

Uber One est un service par abonnement qui permet à ses abonnés de profiter de rabais et d'avantages exclusifs sur les courses Uber et la livraison Uber Eats. L'abonnement Uber One comprend ces avantages :

Frais de livraison à 0 $ et rabais de 5 % sur les commandes de restaurants admissibles de plus de 15 $

Frais de livraison à 0 $ sur les commandes d'épicerie admissibles de plus de 40 $

Rabais de 5 % sur les courses admissibles, y compris UberX et UberXL, et accès aux chauffeurs les mieux notés

Crédits Uber One de 10 % sur les locations de voiture avec Uber

Offres spéciales et promotions, ainsi qu'un soutien supérieur et des expériences sur invitation pour les abonnés

« Grâce à l'abonnement Uber One, les Canadiens peuvent aller n'importe où et commander n'importe quoi d'un bout à l'autre du pays, tout en économisant, déclare Lola Kassim, directrice générale d'Uber Eats Canada. Notre partenariat avec la TD permet aux titulaires de carte TD de profiter encore plus facilement de la magie et de la commodité d'Uber et d'Uber Eats, que ce soit pour se rendre à l'aéroport, ou se faire livrer l'épicerie ou un repas de leur restaurant préféré. »

« Notre clientèle apprécie les services et les expériences qui lui permettent de gagner du temps et de l'argent, surtout quand on parle de produits et services essentiels au quotidien, explique Meg McKee, vice-présidente à la direction, Paiements par carte au Canada, Fidélisation et Crédit personnel à la TD. Grâce à notre collaboration avec Uber, les titulaires de carte TD admissibles profitent de rabais et d'une meilleure valeur pour les services qu'ils utilisent le plus, de la livraison de repas au transport partout au pays. C'est pour nous une autre façon de rendre les moments du quotidien plus avantageux et pratiques. »

Pour en savoir plus sur cette offre et sur la façon d'en profiter, visitez le site https://www.uber.com/ca/fr-ca/u/td/

MD Aéroplan est une marque déposée d'Aéroplan inc., utilisée sous licence.

SOURCE Uber Canada Inc.