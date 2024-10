ISTANBUL, 23 octobre 2024 /CNW/ - La 10e édition du salon Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) aura lieu à Istanbul, en Turquie, du 31 octobre au 1er novembre. Organisé conjointement par la Commission des Nations Unies sur la large bande, la World Broadband Association (WBBA) et Huawei, le forum réunit des chefs de file de l'industrie et des élites parmi les principaux fournisseurs de services de télécommunications, organismes de réglementation, organismes de normalisation et alliances industrielles du monde entier. Sous le thème « Toute l'intelligence avec UBB Advanced », le forum explorera les implications multidimensionnelles des réseaux IP optiques et intelligents axés sur l'IA et s'intéressera à la façon de tirer parti des occasions d'affaires offertes par l'innovation continue et d'utiliser l'IA pour renforcer l'ultra-large bande et stimuler la croissance de nouvelles entreprises.

Cette année marque le dixième anniversaire d'UBBF, après neuf années d'événements couronnés de succès à Londres, Madrid, Francfort, Hangzhou, Genève, Beijing, Dubaï et Bangkok. UBBF 2024 met en avant quatre points saillants remarquables.

Point saillant no 1 : perspectives novatrices de l'industrie

UBBF 2024 se concentrera sur le développement collaboratif de l'ultra-large bande et de l'IA. À mesure que les modèles de fondation de l'IA progressent et que les applications de l'IA sont largement adoptées, l'ultra-large bande répondra de façon proactive aux exigences et aux défis du réseau à l'ère de l'IA, stimulant ainsi son développement rapide. En outre, le forum présentera comment les réseaux à ultra-large bande tirent parti des technologies d'IA pour atteindre un haut niveau d'autonomie dans le déploiement des réseaux, l'assurance de l'expérience, la maintenance des réseaux et plus encore, ce qui améliore considérablement l'intelligence des réseaux.

Point saillant no 2 : démonstrations de mises en œuvre fonctionnelles

UBBF 2024 présentera des cas d'utilisation novateurs axés sur les services à domicile et les services gouvernementaux et d'entreprise, ainsi que des histoires de réussite en matière de croissance des entreprises, permettant aux participants d'apprendre comment atteindre la croissance commerciale grâce aux réseaux à ultra-large bande. Les participants verront également comment les réseaux à ultra-large bande aident les fournisseurs de services de télécommunications à monétiser leurs activités et à atteindre de nouveaux sommets à l'ère de l'IA grâce à la mise à niveau de la bande passante, de la connexion, de l'expérience, et plus encore.

Point saillant no 3 : produits et technologies de pointe

UBBF 2024 présente une expérience « quatre plus » dans la salle d'exposition de l'industrie de l'ultra-large bande. Tout d'abord, l'exposition la plus exhaustive, regroupant une gamme complète de solutions à ultra-large bande et d'applications pour tous les scénarios. Deuxièmement, l'expérience de service la plus réelle, offrant une expérience immersive aux participants grâce à plus de 20 démonstrations réelles axées sur le service. Troisièmement, les analyses de rentabilité les plus pratiques, partageant plus de 30 histoires de réussite. Quatrièmement, les produits et technologies les plus à la pointe, à l'avant-garde de la tendance future de l'ultra-large bande.

Point saillant no 4 : des partages par des chefs de file de l'industrie

UBBF 2024 rassemblera des chefs de file de l'industrie provenant de fournisseurs de services de télécommunications, d'organismes de normalisation et d'associations industrielles du monde entier afin de partager leurs dernières idées et perspectives sur l'industrie de l'ultra-large bande. De plus, les meilleurs experts de Huawei engageront un dialogue en personne avec les clients, explorant des sujets tels que la planification et la construction de réseaux, ainsi que la réussite commerciale à l'ère de l'IA.

Quel avenir pour l'ultra-large bande alors que nous nous dirigeons vers un monde intelligent? Quelle nouvelle croissance l'ultra-large bande apportera-t-elle à l'industrie? Ne manquez pas l'occasion de participer à ce moment charnière à Istanbul, en Turquie, du 31 octobre au 1er novembre, alors que nous nous réunissons pour un événement inoubliable qui façonnera l'avenir de l'ultra-large bande.

