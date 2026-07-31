TWOPAGES s'associe à Brexton Cole Interiors pour lancer « The Wildwood Loom »

Cette nouvelle collaboration de création conjointe avec une ambassadrice reflète l'engagement de TWOPAGES à l'égard de l'inspiration axée sur le design.

NEW YORK, LOS ANGELES et OTTAWA, Ontario, le 31 juill. 2026 /CNW/ -- La marque de style de vie TWOPAGES s'est associée au studio de design d'intérieur américain Brexton Cole Interiors et à sa fondatrice, Valerie Darden, pour présenter The Wildwood Loom, une nouvelle collaboration de création conjointe avec une ambassadrice qui réunit des habillages de fenêtre personnalisés et un design d'intérieur sur mesure.

Lancement officiel de Brexton Cole X TWOPAGES Speed Speed Collection co-conçue Brexton Cole X TWOPAGES Motifs signatures de la collection Brexton Cole X TWOPAGES

« En tant que marque de style de vie axée sur le design, TWOPAGES redéfinit le rôle des habillages de fenêtre dans les maisons modernes, allant au-delà de la fonctionnalité pour devenir une partie intégrante de l'esthétique spatiale et de l'expression personnelle », déclare Ray Chen, fondateur et PDG de TWOPAGES. « En collaborant avec des designers de différentes disciplines, nous continuons d'élargir les possibilités de conception tout en offrant aux consommateurs des solutions de vie plus personnalisées. »

Développé conjointement par TWOPAGES et Brexton Cole Interiors, The Wildwood Loom s'inspire de la philosophie de design emblématique de Darden, qui met l'accent sur la chaleur, les matériaux naturels et les espaces de vie intemporels. Nommé en l'honneur de ses deux fils, Brexton et Cole, le studio met l'accent sur la famille, l'émotion et la narration personnelle. Cette vision commune a fait de ce partenariat un accord naturel, combinant l'expertise de Darden en matière de design résidentiel et le savoir-faire de TWOPAGES dans l'habillage sur mesure des fenêtres.

Centrée sur le thème « Slow Living & Collected Home », la collection Wildwood Loom célèbre des intérieurs authentiques, détendus et profondément personnels plutôt que parfaitement agencés. La collection souligne le rôle des rideaux dans la mise en forme de l'atmosphère par la lumière naturelle, la texture, la couleur et la superposition, en les intégrant harmonieusement aux meubles et aux éléments organiques pour créer des espaces chaleureux et accueillants qui évoluent avec la vie quotidienne.

Le lancement reflète l'engagement continu de TWOPAGES envers l'innovation en matière de conception grâce à des partenariats avec des talents créatifs de premier plan. En transformant les idées des designers en collections commercialisables, la marque élargit le champ des possibles pour les intérieurs personnalisés, tout en explorant de nouvelles expressions de la vie contemporaine.

La collection Wildwood Loom a été officiellement lancée le 20 juillet 2026. Visitez le site Web officiel de TWOPAGES pour découvrir la collection et en apprendre davantage sur l'inspiration derrière la collaboration. Suivez les canaux officiels de TWOPAGES pour les derniers partenariats de designers, des idées de style intérieur et des mises à jour de la marque.

À propos de TWOPAGES

TWOPAGES est une équipe passionnée par l'habillage de fenêtre personnalisé de grande qualité et s'adresse aux familles du monde entier. L'entreprise est fière de servir plus de 600 000 familles depuis sa création. Elle simplifie le processus d'habillage de fenêtre en proposant des draperies, des stores, des tringles et d'autres articles adaptés à vos besoins uniques.

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SOURCE TWOPAGES

CONTACT : TWOPAGES, Evelyn Mara, [email protected]