Le concours TWOPAGES X Design 2026 fait l'objet d'une participation mondiale record à l'ouverture du vote public en faveur des 20 finalistes

OTTAWA (Ontario), NEW YORK et LOS ANGELES, le 24 juin 2026 /CNW/ - TWOPAGES, la marque d'habillage de fenêtre personnalisé axée sur le design, a annoncé la clôture de la phase de soumission de candidatures à son Concours mondial de design 2026. Axé sur le thème inspirant « Curtains as Art » (L'art du rideau), le concours de cette année a attiré 1 082 participants représentant 825 designers répartis dans 56 pays, soit le plus haut niveau de participation de l'histoire du concours. Le public peut à présent voter jusqu'au 30 juin, ce qui permet aux amateurs de design du monde entier de soutenir leurs créations préférées et d'aider à récompenser les meilleures créations de cette année.

Top 20 de la sélection officielle du concours TWOPAGES X Design 2026 Le concours TWOPAGES X Design 2026 a fait l'objet d'une participation mondiale des designers du monde entier Les 6 finalistes du concours TWOPAGES X Design 2025 ont lancé des collections co-design

Philosophie fondamentale : les rideaux comme moyen d'expression

Le concours de cette année encourage les designers à repenser les rideaux comme un moyen d'exprimer leur créativité, de raconter des histoires et d'expression personnelle. Au-delà de la décoration traditionnelle, le concours promeut une certaine vision de « l'expression de la maison » en s'appuyant sur trois piliers créatifs :

Le rideau qui fait office de toile : une surface pour raconter des histoires graphiques, abstraites ou poétiques.

une surface pour raconter des histoires graphiques, abstraites ou poétiques. Le rideau comme support architectural : structure souple qui laisse libre cours au mouvement, aux proportions et au rythme spatial.

structure souple qui laisse libre cours au mouvement, aux proportions et au rythme spatial. Le rideau vecteur d'émotion : un élément vivant qui filtre la lumière, définit l'humeur et évolue au fil du temps.

Parallèlement au lancement du vote public, TWOPAGES a dévoilé son palmarès des 100 œuvres présélectionnées et présenté les 20 finalistes. Trois personnalités incontournables du design au niveau international aideront à évaluer les finalistes : Jennifer Farrell, designer et conservatrice, Ingrid Abramovitch, ancienne rédactrice en chef d'Elle Decor et Bonnie Christine, artiste et créatrice de motifs de surface.

Le concours décernera jusqu'à 10 000 $. Les designs gagnants pourront également faire l'objet d'une production commerciale et d'un lancement via TWOPAGES, offrant aux designers la possibilité de présenter leurs projets aux consommateurs du monde entier. Les 3 gagnants seront annoncés lors de la finale du concours en septembre 2026.

« En étant perpétuellement à l'affût de nouveaux talents créatifs mondiaux, le concours de design TWOPAGES renforce notre image de marque axée sur le style de vie tout en créant une dynamique puissante pour les futurs déploiements de produits et les collaborations intersectorielles », a déclaré Ray Chen, fondateur de TWOPAGES.

Pour en savoir plus sur le concours, visitez : https://twopagescurtains.com/pages/twopages-x-design-contest.

À propos de TWOPAGES:

TWOPAGES est une équipe passionnée par l'habillage de fenêtre personnalisé de grande qualité et s'adresse aux familles du monde entier. L'entreprise a ravi plus de 600 000 familles depuis sa création. Elle simplifie le processus d'habillage de fenêtre en proposant des draperies, des stores, des tringles et d'autres articles adaptés à vos besoins uniques.

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SOURCE TWOPAGES

CONTACT : Entreprise : TWOPAGES, nom : Evelyn Mara, courriel : [email protected], site Web : https://twopagescurtains.com