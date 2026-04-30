NEW YORK, LOS ANGELES et OTTAWA (Ontario), le 30 avril 2026 /CNW/ -- TWOPAGES Curtains, le pionnier des solutions modernes pour l'habillage des vitres, a donné le coup d'envoi du concours TWOPAGES X Design 2026. Ouvert à une participation mondiale, le concours invite les designers passionnés par la conception de rideaux ou la décoration intérieure à soumettre leurs travaux d'ici le 5 juin. Le thème de cette année, « Les rideaux en tant qu'art », encourage les designers à regarder au-delà de l'utilité pure et à appréhender les rideaux comme un canevas pour l'expression créative. Outre un premier prix de 10 000 $, les gagnants verront également leurs créations visionnaires produites en série et lancées sur le marché mondial.

Concours TWOPAGES X Design 2026, « Curtains as Art », invite les designers du monde entier à déposer leur candidature d’ici le 5 juin pour un grand prix de 10 000 $ Photo de groupe du concours TWOPAGES X Design 2025 mettant en vedette les six finalistes, un jury et le fondateur Ray Chen Dans les coulisses du concours TWOPAGES Design Contest de l’an dernier Speed Speed

Ray Chen, fondateur de TWOPAGES, déclare : « Les rideaux sont plus que des articles fonctionnels; ils sont une toile pour le style de vie, l'émotion et la vision esthétique. C'est ce qui a inspiré le thème de cette année : « Les rideaux en tant qu'art ». Notre objectif est de permettre aux concepteurs de puiser dans l'art, la culture et la narration personnelle, faisant passer le rôle des rideaux d'un simple décor de maison à une forme profonde d'expression personnelle. »

Le concours est ouvert aux designers du monde entier âgés de 18 ans ou plus. La participation est gratuite, quel que soit votre bagage professionnel. TWOPAGES invite les participants à soumettre des motifs originaux présentés comme une collection cohérente. Afin de faciliter la participation à l'échelle mondiale et la simplification du processus d'évaluation, toutes les candidatures doivent être soumises en format numérique. Les soumissions seront évaluées en fonction de la créativité, de l'originalité et de l'impact de la conception.

Le concours comprend une importante cagnotte, avec un premier prix de 10 000 $. Les gagnants des deuxième et troisième places recevront respectivement 8 000 $ et 6 000 $, tandis que les sept finalistes restants du top dix recevront chacun 2 000 $.

Au-delà des prix en argent, les designs gagnants peuvent être choisis pour la production de masse et un lancement mondial sur le site officiel de TWOPAGES, apportant la vision créative des designers sur le marché commercial. De plus, les gagnants et leur travail bénéficieront d'une importante visibilité médiatique grâce à des campagnes de relations publiques stratégiques, des fonctionnalités sur les réseaux sociaux et des publications de premier plan dans l'industrie.

TWOPAGES reste engagé dans une approche de l'innovation de produits axée sur le design, utilisant des concours de design pour connecter avec des talents créatifs à travers le monde. S'appuyant sur l'élan de son édition inaugurale en 2025, qui a reçu des éloges à l'échelle internationale et qui a propulsé les lauréats vers des succès commerciaux, le concours TWOPAGES X Desin a été consolidé en tant que principal événement annuel phare de la marque et plateforme mondiale de collaboration créative.

Pour en savoir plus sur le concours, visitez : https://twopagescurtains.com/pages/twopages-x-design-contest.

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Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=YpRjFdCsoPA

SOURCE TWOPAGES

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