Le deuxième concours annuel de design de la marque de décoration intérieure se termine en juin. Les modèles gagnants de l'an dernier sont déjà en production et en vente dans le monde entier.

LOS ANGELES, 22 mai 2026 /CNW/ - Il y a un an, Sabrina Ramkhelawan a soumis un motif de rideaux au concours TWOPAGES X Design. Aujourd'hui, il est accroché dans des maisons du monde entier dans le cadre d'une collection commerciale. TWOPAGES Curtains offre maintenant ce même tremplin à une nouvelle cohorte de designers, le concours de cette année se terminant en juin.

Le concours, avec pour thème « Les rideaux comme une forme d'art », est gratuit et ouvert à toute personne âgée de 18 ans et plus ayant une idée originale, peu importe son parcours professionnel.

Moments forts du concours TWOPAGES X Design 2025 Speed Speed Les six finalistes ont lancé des collections co-design avec TWOPAGES Soumettez vos travaux au concours TWOPAGES X Design 2026

« Un rideau fait bien plus que de pendre à une fenêtre », explique Ray Chen, fondateur de TWOPAGES. « Il crée une ambiance, raconte une histoire et façonne ce que dégage un espace. TWOPAGES travaille avec les designers pour élever les rideaux du statut de décor à celui d'expression personnelle, tout en soutenant la commercialisation créative dans toutes les disciplines, du graphisme et du textile à la conception spatiale, en transformant les idées en produits prêts au marché et en les introduisant dans les foyers partout dans le monde. »

Les conceptions gagnantes peuvent entrer dans la production commerciale sur les canaux mondiaux de TWOPAGES, les concepteurs conservant tous les droits sur leur travail et gagnant une commission sur chaque vente.

« Ce concours a été un parcours de croissance incroyable », déclare Ramkhelawan, dont la collection Canyon Grove est maintenant en production commerciale. « J'ai tellement hâte de voir mes motifs dans vos maisons. »

Jyll Mackie, dont les motifs en blocs indiens du concours de l'an dernier font partie des meilleures ventes de TWOPAGES, a encouragé d'autres personnes, même sans formation officielle en conception, à participer. « Je connais tellement de gens qui ont un énorme talent pour le design de la maison et qui pourraient créer leurs propres collections », a-t-elle déclaré. « J'adorerais les voir participer. »

Créé en 2015, TWOPAGES a servi plus de 600 000 foyers dans le monde entier avec des traitements de fenêtres sur mesure. Le concours permet aux concepteurs d'accéder aux mêmes canaux de production, de distribution et de marketing qui fournissent ces clients, ainsi qu'à l'ensemble des plateformes de l'entreprise et à la couverture médiatique internationale.

Les participants peuvent soumettre une collection de dix motifs de rideaux maximum, y compris des rendus ou des maquettes. La cagnotte totale est de 38 000 $, avec 10 000 $ pour la première place, 8 000 $ pour la deuxième, 6 000 $ pour la troisième et 2 000 $ chacun pour les dix finalistes restants. Les trois premiers s'affronteront lors d'une finale en direct en septembre 2026.

Pour connaître les directives complètes et participer, visitez la page TWOPAGES X Design Contest.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=YpRjFdCsoPA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2985209/Top_6_finalists_launched_co_design_collections_with_TWOPAGES.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2985210/Submit_your_work_to_TWOPAGES_X_Design_Contest_2026.jpg

SOURCE TWOPAGES

CONTACT : Entreprise : TWOPAGES, nom : Evelyn Mara, courriel : [email protected], site Web : https://twopagescurtains.com