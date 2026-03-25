LOS ANGELES, 25 mars 2026 /CNW/ -- TWOPAGES Curtains, un pionnier des solutions modernes de traitement des fenêtres, a célébré son 11e anniversaire le 19 mars lors d'une Journée de la marque à New York, réunissant des médias, des designers et des chefs de file du secteur pour souligner l'exploration continue de la marque dans le design de la mode des fenêtres et son influence créative croissante.

Depuis 11 ans, TWOPAGES pense que la maison est discrètement façonnée par le confort et la lumière, créant des espaces simples, calmes et personnels, et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont accueillis dans la leur. Speed Speed Célébration de 11 ans de TWOPAGES avec MAVERICK MUSE à New York City 3. Célébration de 11 ans de TWOPAGES avec MAVERICK MUSE à New York City 3.

« Au cours des onze dernières années, TWOPAGES est passé d'un fournisseur de produits de services à une marque mondiale de design de mode de fenêtre et une plateforme communautaire créative dynamique », déclare Ray Chen, fondateur de TWOPAGES Curtains. « Nous poursuivrons cette aventure en collaborant étroitement avec tous les membres de la communauté du design, en développant de nouvelles idées et en explorant ensemble de nouvelles possibilités. »

Un nouveau film d'anniversaire a été présenté lors de l'événement, révélant la vision de Ray Chen et retraçant le parcours de TWOPAGES.

Au cours des 11 dernières années, TWOPAGES a franchi plusieurs jalons clés. Plus de 600 000 foyers dans le monde ont adopté les solutions TWOPAGES. Cette croissance a été soutenue par une expérience de personnalisation conçue pour simplifier le processus de sélection et d'adaptation des couvre-fenêtres pour divers milieux de vie.

La visibilité de la marque a augmenté rapidement, grâce à des événements très médiatisés comme les affichages numériques dans Times Square et les campagnes extérieures dans les grandes villes américaines. Son influence sur les plateformes sociales s'est également renforcée par la création constante de contenu et un engagement communautaire actif. La série Home Tour de la marque est devenue un format de contenu signature, mettant en valeur de véritables espaces de vie et alimentant l'engagement social continu.

Un réseau de plus de 10 000 revendeurs ancre l'écosystème créatif mondial de la marque. En 2025, le premier concours de design TWOPAGES X à Los Angeles a attiré des talents mondiaux et mis à l'honneur des designers exceptionnels. L'initiative sert maintenant de plateforme stratégique pour soutenir l'ensemble de la communauté du design. Les préparatifs pour la deuxième édition sont déjà en cours.

Au cours de l'événement, TWOPAGES a annoncé une nouvelle collaboration avec la créatrice Maverick Muse, influenceuse mode vintage reconnue pour son esthétique hollywoodienne rétro. Une conversation entre Mme Maverick Muse et la directrice éditoriale du House Beautiful Magazine, Joanna Saltz, permet de mieux comprendre l'inspiration derrière la prochaine collection comarquée.

Pour l'avenir, TWOPAGES reste déterminé à promouvoir l'innovation en matière de conception tout en élargissant son rôle de plateforme mondiale de collaboration créative. Le prochain chapitre s'appuie sur plus d'une décennie d'exploration, avec de nouveaux partenariats, de nouvelles initiatives en matière de talents et des programmes communautaires qui façonnent la voie à suivre.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=-p-fsIqnUmY

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SOURCE TWOPAGES

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