LOS ANGELES, 17 février 2026 /CNW/ - TWOPAGES Curtains, pionnier des solutions modernes de traitement des fenêtres, annonce le lancement de sa campagne mondiale 2026, intitulée « TWOPAGES Curtain Glow Up Challenge ». Jusqu'au 31 mars 2026, le défi invite les créateurs du monde entier à repenser les espaces intérieurs grâce au pouvoir transformateur des habillages de fenêtres.

La participation est simple : les créateurs réalisent une transformation d'espace à grâce aux produits TWOPAGES et partagent des images ou des vidéos avant et après sur les réseaux sociaux. Les soumissions seront évaluées en fonction de plusieurs dimensions, y compris l'expression créative, l'incidence de la transformation et la résonance globale du contenu. Pour encourager une large participation, le défi comprend plusieurs catégories de prix conçues pour récompenser différents formats créatifs et niveaux d'expérience, le premier prix atteignant 10 000 USD.

Études de cas vidéo :

Transformation de la salle complète

https://www.instagram.com/p/DEsI1PYJmWM/ Transformation avec rideau seulement

https://www.instagram.com/p/DC1xSkSOyvf/ Comparaison avant et après

https://www.instagram.com/reel/DQaJ-8wDlEG/

Ouvert aux créateurs dans les catégories décoration intérieure, design d'intérieur et de contenu de style de vie, le défi reflète l'influence croissante de TWOPAGES et l'approche communautaire à l'approche de son 11e anniversaire. En Amérique du Nord, TWOPAGES a connu un rythme soutenu, avec une croissance annuelle des abonnés Instagram supérieure à 20 % et des dizaines de publications quotidiennes via @twopagescurtains. Au cours de la dernière année seulement, plus de 5 000 créateurs et influenceurs ont collaboré activement avec la marque, formant un écosystème dynamique autour du style maison et de l'inspiration visuelle.

La campagne a été conçue pour dynamiser cette communauté créative tout en injectant une nouvelle vitalité dans le contenu de décoration intérieure. En positionnant les rideaux comme point de départ de la transformation spatiale, le défi met en évidence comment un élément de conception unique peut redéfinir l'atmosphère, la fonctionnalité et l'expression personnelle dans un espace. Grâce à un contenu authentique et généré par l'utilisateur, TWOPAGES vise à mettre en lumière diverses interprétations des moments « brillants », des rafraîchissements subtils aux changements visuels spectaculaires.

Le défi Curtain Glow Up souligne l'engagement de TWOPAGES à soutenir la créativité au-delà du marketing traditionnel, offrant aux créateurs une plateforme où les idées de design, le style personnel et la narration se croisent. Le défi reflète également la conviction de la marque que le contenu de décoration intérieure prospère lorsqu'il est accessible, visuellement attrayant et ancré dans les espaces de vie de tous les jours. Les créateurs et les amateurs de décoration intérieure peuvent trouver des informations détaillées et la procédure de soumission à l'adresse https://TWOPAGEScurtains.com/pages/TWOPAGES-curtain-glow-up-challenge.

À propos de TWOPAGES

Créé en 2015, TWOPAGES est une marque mondiale de décoration d'intérieur dédiée à la création de solutions haut de gamme et personnalisables pour les fenêtres. En alliant savoir-faire et innovation, TWOPAGES simplifie l'expérience d'achat en rideau grâce à des outils de mesure intelligents, des consultations virtuelles et une livraison rapide.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904336/20260214135547.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904337/Group_Photo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904338/challenge_1920_1080_3_1.jpg

SOURCE TWOPAGES

PERSONNE DE CONTACT : Organisation : TWOPAGES, personne-ressource : Evelyn Mara, site Web : https://twopagescurtains.com; courriel : [email protected], ville : Los Angeles, pays : ÉTATS-UNIS