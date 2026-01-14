OTTAWA, ON, 14 janvier 2026 /CNW/ - Alors que la nouvelle année commence, les projets de coups de neuf domestiques sont de nouveau à l'ordre du jour. En 2026, l'idée de « nouvelle maison pour une nouvelle vie » ne se limite pas à la rénovation ni au remplacement du mobilier. Les propriétaires soucieux du design se tournent de plus en plus vers l'habillage des fenêtres comme point de départ pour redéfinir l'atmosphère, le confort et la fonctionnalité. Pour répondre à cette évolution, TWOPAGES Curtains présente New Year Refresh, des solutions de fenêtres avant-gardistes qui trouvent le parfait équilibre entre esthétique raffinée et performance au quotidien.

Source de l’image : Rideaux de lin TWOPAGES Liz à finitions décoratives Source de l’image : Voilage à l'italienne en lin TWOPAGES Liz Source de l’image : Brise-bises personnalisés TWOPAGES

Les tendances du secteur pour 2026 indiquent une convergence de l'innovation matérielle, de l'utilisation multifonctionnelle et d'un fort impact visuel. Les habillages de fenêtres ne sont plus des éléments relégués au second plan. Ils s'agit désormais d'ancrages visuels qui aident à définir le caractère d'une pièce. Les dernières recommandations de TWOPAGES reflètent cette évolution, proposant des solutions adaptables pour les salons, les chambres à coucher, les bureaux à domicile et les espaces partagés.

Les matériaux naturels et respirants continuent de dominer les tendances intérieures. Le lin et les tissus en mélange de lin, en particulier, allient luxe discret et confort tactile. Les rideaux de lin Liz à finitions décoratives présentent un mélange de lin raffiné à la texture subtile, offrant chaleur et structure sans surcharger l'espace, autant de qualités privilégiées par les designers d'intérieur. De même, les voilages à l'italienne à base de lin offrent une silhouette ajustée tout en conservant douceur et légèreté.

La fonctionnalité demeure au cœur de la conception moderne des fenêtres. Les produits comme le voilage à l'italienne en lin Liz sont conçus pour favoriser le contrôle de la lumière, l'intimité et le confort thermique, ce qui les rend bien adaptés aux espaces hybrides où le confort visuel et la productivité sont importants. En intégrant la performance dans un design maîtrisé, les habillages de fenêtres deviennent des outils d'amélioration de la vie quotidienne plutôt que des accessoires purement décoratifs.

Les mises à jour à plus petite échelle prennent de plus en plus d'importance dans les stratégies de rafraîchissement de 2026. Les brise-bises personnalisés concernent les cuisines, les coins-repas et les salles de bain, c'est-à-dire des espaces où la lumière, l'intimité et le caractère doivent coexister. Ne couvrant que la partie inférieure d'une fenêtre, les brise-bises laissent passer la lumière naturelle du jour tout en ajoutant douceur et intérêt visuel. New Year Refresh 2026 de TWOPAGES diffuse un message plus large dans le secteur de la décoration intérieure : les habillages de fenêtres ne sont plus de simples accessoires. Ce sont des éléments de design expressifs capables de transformer l'ambiance, d'améliorer le confort et de refléter le style personnel, ce qui en fait un point de départ naturel pour une maison rafraîchie pour l'année à venir.

À propos de TWOPAGES

Fondée en 2015, TWOPAGES est une marque mondiale de décoration d'intérieur spécialisée dans les solutions d'habillage de fenêtres personnalisables de qualité supérieure. En combinant artisanat, innovation et outils commerciaux intelligents, TWOPAGES simplifie l'expérience d'achat de rideaux dans le monde entier.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse suivante : https://twopagescurtains.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859004/Image_Source_TWOPAGES_Liz_Linen_Curtains_Border_Trim.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859005/Image_Source_TWOPAGES_Liz_Linen_Roman_Shade.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2859006/Image_Source_TWOPAGES_Custom_Cafe_Curtains.jpg

Contact avec les médias : Organisation : TWOPAGES, Contact : Evelyn Mara, site Web : https://twopagescurtains.com, Email : [email protected], Ville : Ottawa, Pays : Canada