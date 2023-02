TVA : le syndicat défendra les droits des membres

MONTRÉAL, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le syndicat des employé(e)s de TVA (SCFP 687) fera valoir l'ensemble des droits des travailleurs et travailleuses qui seront touché(e)s par les licenciements annoncés par le Groupe TVA.

« Nous avons appris, en même temps que tout le monde, que l'employeur allait mettre sur pied un plan de restructuration. La moindre des choses aurait été de discuter avec nous préalablement. Nous connaissons mieux que quiconque le milieu de travail et l'univers dans lequel nous devons produire et survivre », de dénoncer Carl Beaudoin, président du SCFP 687.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a pointé plusieurs raisons pour expliquer cette décision, incluant la concurrence posée par les multinationales de la vidéo et le manque de réglementation.

« Ça fait des années qu'on essaie de se dresser comme partenaire avec M. Péladeau afin de tenter de trouver ensemble des solutions pour sauver ce joyau de la télé québécoise. Malheureusement, on nous dit qu'il n'y croit pas puisque je n'ai même jamais eu la possibilité de lui parler. Avec tout l'argent que ses salariées lui ont fait faire au cours de toutes ces années, on serait en droit de s'attendre minimalement qu'il les consulte avant de les mettre dehors», d'ajouter Steve Bargone, conseiller syndical du SCFP.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]