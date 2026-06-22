TV5 Québec Canada se réjouit d'un soutien renforcé au cœur de l'avenir audiovisuel du Québec

MONTRÉAL, le 22 juin 2026 /CNW/ - TV5 Québec Canada accueille avec enthousiasme la Stratégie québécoise de l'audiovisuel dévoilée par le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, et la première ministre du Québec, Christine Fréchette. L'organisation se réjouit également de l'appui financier additionnel de 3,5 M$ par année dont elle bénéficiera pour les deux prochaines années.

Ce financement permettra à TV5 Québec Canada de poursuivre sa mission unique et essentielle au service de la culture québécoise et des francophonies d'ici et d'ailleurs.

« Nous remercions le gouvernement du Québec pour cette aide supplémentaire et cette reconnaissance envers TV5. Cela témoigne de l'importance de notre mission de porter haut les voix francophones à travers des contenus qui nous ressemblent, ici comme ailleurs dans le monde. Dans un univers médiatique dominé par les plateformes mondiales, cet appui permettra de renforcer la découvrabilité des contenus francophones et d'investir davantage dans notre écosystème numérique. Elle aura aussi un impact direct sur les producteurs d'ici », souligne Yann Paquet, président-directeur général de TV5 Québec Canada.

Cet appui financier permettra à TV5 Québec Canada de continuer à faire rayonner la culture québécoise et la francophonie d'ici et d'ailleurs avec ambition, tant au Québec qu'à l'international.

Concrètement, ce financement additionnel contribuera notamment à :

augmenter les productions originales francophones ;

; amplifier le rayonnement international des œuvres québécoises et francophones ;

; soutenir le développement et la découvrabilité de la plateforme numérique TV5+ ;

; favoriser le développement de la relève et l'atteinte de nouveaux publics.

L'organisation reste confrontée à des défis importants : la transformation des usages médiatiques, la concurrence accrue des plateformes mondiales, la découvrabilité des contenus et le besoin d'un financement durable afin d'assurer la continuité de sa mission, notamment la production de contenus dans les communautés francophones canadiennes en situation minoritaire et leur rayonnement à travers le monde.

TV5 Québec Canada poursuivra donc son travail auprès des gouvernements canadien et québécois afin d'obtenir les leviers nécessaires pour assurer un financement pérenne et continuer à jouer pleinement son rôle auprès des créateurs, des auditoires et de l'ensemble de la Francophonie.

TV5 Québec Canada est un média de service public qui diffuse sur TV5, TV5 Unis et TV5+, des contenus de langue française qui incarnent et connectent entre elles les communautés francophones du Québec, de tout le Canada et du monde. Chaque semaine, ses contenus sont regardés par environ 2 millions de Québécois et Québécoises. Une performance qui démontre l'importance de la mission et du rôle uniques de l'organisation dans l'écosystème médiatique du Québec.

À propos de TV5 Québec Canada

TV5 Québec Canada est une organisation à but non lucratif présente partout au Canada qui a pour mission de faire rayonner la diversité culturelle de la francophonie québécoise, canadienne et internationale. Elle agit à titre de catalyseur de la francophonie à travers TV5, TV5 Unis et la plateforme TV5+, en plus de soutenir la production originale, propulser les talents émergents d'ici et assurer la découvrabilité des contenus francophones.

SOURCE TV5 Québec Canada

Pour tout renseignement : Martine Veillette, Agente aux communications, TV5 Québec Canada, Téléphone : 514 597-3101, [email protected]