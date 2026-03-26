TV5 QUÉBEC CANADA SE RÉINVENTE : UNE VOIX QUI PORTE. PLUS FORT, PLUS LOIN

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - TV5 Québec Canada amorce un nouveau chapitre et lance sa programmation printemps-été 2026. Lors d'une conférence de presse, l'organisation a dévoilé sa nouvelle identité de marque unifiée, qui regroupe désormais l'ensemble de ses marques sous une vision commune. Ce repositionnement s'accompagne d'une évolution importante : Unis TV devient TV5 Unis, tandis que la plateforme numérique se transforme en TV5+. Ensemble, avec la chaîne TV5, ils forment un univers de marque porté par une signature commune : « Une voix qui porte ».

Les nouveaux logos de TV5, TV5 Unis et TV5 + (Groupe CNW/TV5 Québec Canada)

Cette nouvelle identité affirme clairement le rôle de TV5 dans le paysage médiatique : faire résonner, ici comme ailleurs, la richesse, la diversité et l'audace des voix francophones. Elle incarne une vision rassembleuse, portée par un écosystème de contenus et de plateformes complémentaires, créant un véritable pôle où les voix francophones du Québec, du Canada et du monde bénéficient d'une visibilité forte, fière et assumée.

« En rassemblant nos marques sous une vision commune, TV5 s'engage plus que jamais à faire rayonner, avec conviction et ambition, la diversité des voix francophones du Québec, du Canada et du monde. Nous renforçons ainsi notre mission : porter ces voix haut et fort, plus loin et ensemble. »

-- Yann Paquet, président-directeur général de TV5

En portant haut les voix de la Francophonie, TV5 opte résolument pour un ton franc, positif et assumé qui met en valeur les histoires des gens qui l'incarnent aujourd'hui.

UNE PROGRAMMATION À L'IMAGE DE CE NOUVEAU POSITIONNEMENT

Portée par cette nouvelle identité, la programmation affirme une ligne éditoriale forte, inspirée de récits incarnés, actuels et ouverts sur le monde. Fictions audacieuses, documentaires ancrés dans le réel, humour rassembleur et formats numériques engageants : la programmation printemps-été 2026 propose des contenus qui captent l'air du temps et donnent une résonance nouvelle aux voix francophones. Elle reflète ainsi l'engagement du groupe à valoriser la richesse et la diversité des communautés francophones, peu importe d'où elles viennent.

« Notre mission est claire : faire entendre les voix francophones avec force et authenticité. Cette programmation reflète non seulement la richesse et la diversité des histoires que nous voulons raconter, mais aussi celle des artistes et artisans qui donnent vie à ces récits. Ensemble, ils incarnent la vitalité de la Francophonie et permettent à nos contenus de résonner ici et ailleurs. »

-- Jérôme Hellio, directeur des contenus, TV5

LES PRODUCTIONS ORIGINALES À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT

FEM -- SAISON 2

(Série de fiction)

10 épisodes de 24 minutes

Diffusion TV5 Unis : mardi 21 h dès le 7 avril, mise en ligne intégrale sur TV5+ le 27 mars

Auteurs : Maxime Beauchamp, Kristine Metz, Emma-Jeanne Robitaille et Sophia Belahmer

: mardi 21 h dès le 7 avril, mise en ligne intégrale sur le 27 mars : Maxime Beauchamp, Kristine Metz, Emma-Jeanne Robitaille et Sophia Belahmer Réalisation : Marianne Farley

: Marianne Farley Production : Ugo Média

: Ugo Média Avec : Lennikim, Émily Bégin, Marie Soleil Dion, Danny Gilmore et Antoine Pilon

À peine remise de son coming out et tout en cherchant à s'émanciper de ses parents, Zav fait ses premiers pas dans l'industrie musicale. Pour arriver à signer un contrat avec une maison de disques et faire sa place, elle doit mieux définir sa personnalité artistique, mais aussi comprendre où elle se situe sur le spectre de l'identité de genre.

M'INFILTRER DANS TA VIE -- NOUVEAUTÉ

(Série de fiction inspirée d'une expérience vécue par Simon Boulerice)

8 épisodes de 24 minutes

Diffusion TV5 Unis : mardi 21 h 30 dès le 14 avril, mise en ligne intégrale sur TV5+ le 27 mars

: mardi 21 h 30 dès le 14 avril, mise en ligne intégrale sur le 27 mars Auteur : Simon Boulerice

: Simon Boulerice Réalisation : Éric Piccoli

: Éric Piccoli Production : Zone3

: Zone3 Avec : Anthony Therrien et Félix-Antoine Bénard

Gaspard est un adolescent queer de 16 ans en quête d'émancipation. Lorsque Dave, un policier de 25 ans, infiltre son école secondaire pour y débusquer des revendeurs de drogue possiblement affiliés à une organisation criminelle, une amitié aussi étonnante qu'improbable naît entre eux.

SURF BAY, CÔTE OUEST -- NOUVEAUTÉ

(Première série de fiction tournée en français en Colombie-Britannique)

10 épisodes de 22 minutes

Diffusion TV5 Unis : mardi 20 h 30 dès le 28 avril, mise en ligne intégrale sur TV5+ le 24 avril

: mardi 20 h 30 dès le 28 avril, mise en ligne intégrale sur le 24 avril Auteurs : Paul Ruban, Dominic Desjardins, Marie-Claire Marcotte et Sophie Bernier

: Paul Ruban, Dominic Desjardins, Marie-Claire Marcotte et Sophie Bernier Réalisation : Dominic Desjardins

: Dominic Desjardins Production : Reign Films et Locomotive Média

: Reign Films et Locomotive Média Avec : Camille Felton, Henri Picard et Karl Walcott

Margot Swann, surfeuse professionnelle, voit sa vie bouleversée lorsqu'elle pose des gestes radicaux pour protéger la nature sauvage de son village natal sur l'île de Vancouver. Opposée à sa communauté et à sa famille, elle déclenche une tempête qui menace désormais son rêve olympique.

VIVRE EN FORÊT -- NOUVEAUTÉ

(Série documentaire)

13 épisodes de 24 minutes

Diffusion TV5 Unis : jeudi 20 h dès le 9 avril, mise en ligne des six premiers épisodes sur TV5+ le 27 mars

Réalisation : Guillaume Gauthier

: jeudi 20 h dès le 9 avril, mise en ligne des six premiers épisodes sur le 27 mars : Guillaume Gauthier Production : TORQ

: TORQ Avec : François Papineau et Bénédicte Décary

Bénédicte Décary et François Papineau ouvrent leur quotidien dans un documentaire d'observation où doutes, espoirs, victoires et échecs rythment la création d'un domaine en forêt. Leur passage de l'urbanité à la ruralité révèle un parcours exigeant, mais porteur de sens et de bonheur.

UN CHEF EN TERRE INCONNUE -- NOUVEAUTÉ

(Série documentaire)

10 épisodes de 24 minutes

Diffusion TV5 Unis : jeudi 20 h 30 dès le 9 avril, mise en ligne des trois premiers épisodes sur TV5+ le 27 mars

: jeudi 20 h 30 dès le 9 avril, mise en ligne des trois premiers épisodes sur le 27 mars Réalisation : Patricia Beaulieu

: Patricia Beaulieu Production : Trio Orange

: Trio Orange Avec : Charles-Antoine Crête

Le grand chef montréalais Charles-Antoine Crête vient d'acquérir une immense terre dans les Cantons-de-l'Est sur laquelle repose une géonef, une habitation 100 % autonome et écologique. Il n'y connaît presque rien en chauffage passif, éoliennes, gestion des déchets et récupération des eaux grises. Ce lieu deviendra son laboratoire…

LES VIVALISTES -- NOUVEAUTÉ

(Série documentaire)

8 épisodes de 48 minutes

Diffusion TV5 : mardi 19 h dès le 21 avril, mise en ligne des trois premiers épisodes sur TV5+ le 27 mars

: mardi 19 h dès le 21 avril, mise en ligne des trois premiers épisodes sur le 27 mars Réalisation : Mathieu Vachon

: Mathieu Vachon Production : TORQ

: TORQ Animée par : Lucas Besse-Dicaire

Des communautés vivalistes émergent un peu partout sur la planète. Uniques, elles s'adaptent à leur environnement et s'inspirent souvent des modes de vie de leurs ancêtres. Avec le vivaliste Lucas Besse-Dicaire, cette série va à la rencontre des membres de ces communautés singulières (autochtones, aborigènes, berbères, etc.) qui, depuis toujours, vivent en symbiose avec la nature.

TERRAIN DE JEU -- NOUVEAUTÉ

(Série documentaire)

6 épisodes de 48 minutes

Diffusion TV5 : vendredi 19 h dès le 8 mai, mise en ligne intégrale sur TV5+ le 1 er mai

: vendredi 19 h dès le 8 mai, mise en ligne intégrale sur le 1 mai Réalisation : Félix Trépanier

: Félix Trépanier Production : Fairplay

: Fairplay Animée par : Raed Hammoud

Le soccer est le sport le plus populaire de la planète et Raed Hammoud part à la recherche des plus beaux terrains du monde : sur une île paradisiaque des Maldives, au cœur de la ville de New York, dans les montagnes andines du Nord de l'Argentine, dans la région des fjords de Norvège, dans les favelas de Rio de Janeiro et sur la célèbre côte amalfitaine en Italie.

GROUPE DE SOUTIEN - NOUVEAUTÉ

6 épisodes de 12 minutes

Diffusion TV5+ le 24 avril, sur TV5 Unis en juin

le 24 avril, sur en juin Auteur : Thierry Leblanc

Thierry Leblanc Réalisation : Alexandre Pelletier

: Alexandre Pelletier Production : Roméo & fils

: Roméo & fils Avec : Lou-Pascal Tremblay, Fabiola Nyrva Aladin et Chantal Fontaine

: Lou-Pascal Tremblay, Fabiola Nyrva Aladin et Chantal Fontaine Cette série est issue du programme Créateurs en série, une initiative de TV5 qui accompagne la relève franco-canadienne dans le développement de contenus.

Après une nouvelle arrestation liée à son alcoolisme, Florian est contraint de faire des travaux communautaires et d'assister à des réunions des AA, où il prend rapidement goût. Un soir, lorsque l'animateur d'un groupe pour les anxieux ne se présente pas, il décide de se faire passer pour lui.

DES SÉRIES INTERNATIONALES FRANCOPHONES SUR TV5+

La plateforme numérique TV5+ regorge de séries internationales francophones, dont deux nouveautés : Belphégor (dès le 5 mai), un thriller psychologique français où Hafsa, jeune restauratrice au Louvre, voit sa vie basculer à cause d'un mystérieux masque ancien, et L'affaire Flactif (dès le 15 avril), une minisérie documentaire belge qui retrace la dérive mentale ayant conduit à un triple meurtre en Haute-Savoie.

TV5 et TV5+ proposent plus de 30 heures de nouvelles internationales et d'émissions d'affaires publiques provenant des Médias francophones publics, permettant à l'auditoire d'obtenir une perspective diversifiée de l'actualité mondiale.

UN AVANT-GOÛT DE L'AUTOMNE 2026

Dans la troisième saison de Serge à Paris, Serge Denoncourt poursuit son exploration de la Ville lumière en compagnie de personnalités québécoises et françaises. Après Montréal, Valérie Plante pose son regard sur la façon dont le chaos urbain s'organise dans de grandes villes du monde, dans Ça brasse en ville. Accompagné de différents invités, dont Danny St Pierre, Marthe Laverdière, Gino Chouinard et Martin Juneau, Simon D'Amours fait découvrir les multiples facettes culinaires du Yukon dans Cuisiner le Nord. De son côté, Nicolas Pham explore la vie nocturne dans Un jour, la nuit. Enfin, la rétrospective pancanadienne Le grand ménage des Fêtes est de retour pour une septième année.

UN HIVER 2027 RICHE EN PRODUCTIONS ORIGINALES

L'arène de l'humour propose des duels entre humoristes animés par Mona de Grenoble. Dans Nature symphonique, les images de Mario Cyr se déploient sur la musique de l'Orchestre Métropolitain, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Enfin, dans Habitats du futur, Anne Marie Cadieux part à la découverte de projets architecturaux inspirants et tournés vers l'avenir.

Nouvelle image, nouvelles plateformes, mêmes ambitions. TV5 se réinvente et fait rayonner plus fort que jamais la richesse et l'audace de la Francophonie avec une programmation inspirée et vibrante !

À propos de TV5

TV5 est fière de porter haut la langue française en diffusant une variété de contenus en provenance des quatre coins de la Francophonie sur les chaînes TV5 et TV5 Unis -- incluses dans le forfait télé de base partout au Canada -- ainsi que sur la plateforme TV5+.

TV5 fait résonner les voix de la Francophonie internationale par le biais de séries européennes à succès, de documentaires percutants, de productions originales québécoises et canadiennes, de films, de magazines d'affaires publiques et d'une couverture de l'actualité mondiale.

TV5 Unis porte les voix francophones de chez nous à travers des séries originales d'ici, des documentaires inspirants, des magazines et des émissions humoristiques.

TV5+, la destination numérique de TV5 et TV5 Unis, propose des contenus exclusifs et une expérience de visionnement personnalisée sur le web et sur les applications mobile et télé (Amazon Fire TV, Roku, Prime, Apple TV, Android TV, LG et Samsung).

SOURCE TV5 Québec Canada

Source et renseignements : TV5, Martine Veillette, Agente aux communications, Téléphone : 514 597.3101, [email protected]; Bombardier Communications, Isabelle Gagnon, Conseillère principale, Téléphone : 514 926.6479, [email protected]